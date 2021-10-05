До речі слушна порада. У мене спрацювало. У відповіді на лист глобуси заявили, що фіг вам, а не ліміт, по факту ляпнули на карту 20т.
Р.С. є невеличке депо на пів року.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 16:51
Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:22
Re: Банк Глобус
А це нормально для банка що в повідомленнях пише "використано овердрафт", замість використаного кредитного ліміту?
Додано: П'ят 24 тра, 2024 17:25
Додано: П'ят 24 тра, 2024 22:38
История со жлобусом получила невероятное продолжение. После долгих обещаний дать мне кредлимит, лимит не дали, а потом вообще сказали, что отказ. Я уже плюнул на жлобус и закинул карту на полку. И вдруг, о чудо: пришёл пуш, что мне установили кредлимит. Причём установили сразу по самые не могу. Как понять работу этого скоринга? Как понять эту банку вообще? Здесь нет логики, не спасают депозиты и т.д. Это я уже проверил на себе. И как это всё работает - хз
Додано: Нед 26 тра, 2024 12:28
Вот-вот - налили таки КЛ:
- Год после открытия карты.
- Наличие депо - по самое немогу.
- +КЛ в других 100-500.
- Без письменных обращений.
- Тлф беседы с гор лин пару раз в месяц последние полгода.
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