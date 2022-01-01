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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лис, 2024 22:56
tarasum написав:
Кредитка юнекскарт потрібно гасити до 31 числа наступного місяця? Пільговий період як в приват/моно? Які є нюанси? Кешбек дійсно згоряє через 3 місяці, якщо немає 100грн?
Юнекс кард 2.0 гашу до 24го числа. Сума, яку треба сплатити приходить в смс 1го числа як сума загальної заборгованості
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Додано: Пон 04 лис, 2024 01:30
l_e_x Я гашу в останний день мисяця.И проблем не було.
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