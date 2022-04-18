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Finance.ua: Бесплатные сервисы для украинцев
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 10 кві, 2022 14:21
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Онлайн-библиотеки, кинотеатры, консультации с врачами и другое
После начала полномасштабной российской военной агрессии против Украины десятки известных отечественных и иностранных компаний решили выразить украинцам солидарность, предоставив свободный доступ к своим услугам.
Дивися повний текст Бесплатные сервисы для украинцев
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Додано: Нед 17 кві, 2022 22:52
Перепрошую, ви перевіряли "можливість отримання доступу до платних послуг Фігма"? Я особисто звернувся до служби підтримки, та мені повідомили що така можливість не передбачена.
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maksimivanov255
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Додано: Пон 18 кві, 2022 11:47
maksimivanov255 написав:
Перепрошую, ви перевіряли "можливість отримання доступу до платних послуг Фігма"? Я особисто звернувся до служби підтримки, та мені повідомили що така можливість не передбачена.
Дякую за інформацію. Ми звернулись у підтримку сервісу за уточненнями.
З повагою, Ірина
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Ірина_
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Додано: Суб 23 кві, 2022 18:34
Видавництво Фоліо за промокодом надає 50% знижку (як написано у них нас сайті), а не продає за 1гривню (як написано тут https://finance.ua/ua/saving/besplatnye ... -ukraincev
)
На Якабу, якщо зайти в розділ "Акції" , то акції "Yakaboo відкриває безкоштовний доступ* до читання та слухання книжок у мобільному додатку" немає. Є через посилання в Вашій статті. Або я не знайшов-)
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