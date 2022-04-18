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Finance.ua: Бесплатные
сервисы для украинцев

Finance.ua: Бесплатные сервисы для украинцев
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2022 14:21

Finance.ua: Бесплатные сервисы для украинцев

Пропонуємо до обговорення:
Онлайн-библиотеки, кинотеатры, консультации с врачами и другое
После начала полномасштабной российской военной агрессии против Украины десятки известных отечественных и иностранных компаний решили выразить украинцам солидарность, предоставив свободный доступ к своим услугам.

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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 22:52

Перепрошую, ви перевіряли "можливість отримання доступу до платних послуг Фігма"? Я особисто звернувся до служби підтримки, та мені повідомили що така можливість не передбачена.
maksimivanov255
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 11:47

  maksimivanov255 написав:Перепрошую, ви перевіряли "можливість отримання доступу до платних послуг Фігма"? Я особисто звернувся до служби підтримки, та мені повідомили що така можливість не передбачена.

Дякую за інформацію. Ми звернулись у підтримку сервісу за уточненнями.

З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 18:34

Re: Finance.ua: Бесплатные сервисы для украинцев

Видавництво Фоліо за промокодом надає 50% знижку (як написано у них нас сайті), а не продає за 1гривню (як написано тут https://finance.ua/ua/saving/besplatnye ... -ukraincev)
На Якабу, якщо зайти в розділ "Акції" , то акції "Yakaboo відкриває безкоштовний доступ* до читання та слухання книжок у мобільному додатку" немає. Є через посилання в Вашій статті. Або я не знайшов-)
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 тра, 2022 18:13

Kyivstar дает 250 грн в месяц на связь в роуминге, предоставляет доступ к домашнему интернету для тех, кто не пополнил счет, и обеспечивает связь даже при отсутствии денег на счету. - Смешно . Мне сегодня мать с Киевстара на Киевстар не смогла позвонить , с 11 мая даже внутри сети отменили звонки без денег на счету. До войны можно было , а вот когда в Харькове при повальной безработице люди сидят то драть их в хвост и гриву это ок.
maloy_andrey
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Повідомлення Додано: П'ят 03 чер, 2022 17:04

Утиліта для очищення та оптимізації ПК - CCleaner, також дає безкоштовну підписку (річну) українцям, вказавши реквізити.
nikolishin_2003
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