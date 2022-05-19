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Освіта за кордоном
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Додано: Чет 19 тра, 2022 06:23
rjkz написав: Wisznia2021 написав: fler написав:
Але студенти, на жаль, переважно, на виїзд - до закордонних вишів у пошуках кращої долі.
Да, все ж выпускники имеют С1 по иностранному языку страны, в вуз которой собираются поступать, или, на худой конец, - В2 по английскому( для Польши). + в нормальную страну надо ещё на этом же языке сдать пару- тройку профильных предметов: математику, например.
что хочу сказать насчет языков.
В моем школьном прощлом не было понимания длянахрена пыонэру с красным галстуком, которому советское руководство уготовило житие за Железным занавесом, учить язык капстраны.
В результате я его и не учил. Это был не Инглиш.
Потом я его упорно не учил в институте, хотя уже-бы надо, но там не подразумевался абсолютно нулевой уровень с самого начала.Да и в начале 90-х как-то все были пришиблены реальностью.
Потом в 40+ лет понял, что деваться некуда надо что-то делать.
А вот дети сейчас чуть-ли не с пеленок учат языки (преимущественно Инглиш, но бывают вариации). И к 10 годам многие владеют им так-же свободно как украинским/русским.
Так что не думаю, что язык станет препятствием для желающих учиться не в Украине.
Я уже писал про семью своего друга - дети свободно немецкий/английский/украинский/русский. Сын закончил универ в Германии, дочь переводится из Украины в Германию после 2-го курса.
Думаю, через некоторое время и в Украине знание 1-2 языков будет нормой как умение водить машину или пользоваться компом. Может при приеме на работу будут забраковывать не носителей хотя-бы одного иностранного как когда-то на практически любую работу требовали ВО даже если оно нафиг там не выпало. В 90-х такая дичь была, даже водителей и уборщиц (в престижные места) брали с ВО.
Я не говорю, что нет таких детей, которые знают языки на уровне С1, я лишь говорю, что % этих детей не так велик. По порядку: учить язык с пелёнок и в 10 лет свободно владеть- могут и имеет смысл тогда, когда хотя бы один из родителей является носителем этого языка. Иначе, как объяснить маленькому ребенку вещи в ин языке, понятие которых он и в родном языке ещё не знает,т.к. " в школе не проходили". Моя дочь знает англ+ немецкий на уровне " носитель" и тоже закончила немецкий вуз и уже там работает. Так вот она говорит, что языки имеет смысл начинать учить с 12 лет. По поводу ваших знакомых: "дочь переводится из Украины в Германию после 2-го курса"- такого понятия, как " переводится"- нет. Они или сами не понимают, или Вам объяснили простенько, чтоб не влезать в дебри. Если у нее есть все необходимые знания + документы( необходим документ об окончании 2- го курса в Украине) - она может подавать документы на поступление в нем Уни или институт по тому же профилю, по которому училась здесь. Т.е. медицина- медицина, экономика- экономика, и т.д. Если меняет профиль, то этот украинский курс ей не зачтут в Германии и придется проходить всю процедуру, как если бы после школы. Т.е. подаёт документы, ждёт ответы, ждёт приглашение на экзамен, едет сдавать экзамены, ждёт результат: приняли/ не приняли. " Перевестись" из укр вуза в немецкий нельзя, только стандартная процедура поступления.
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Wisznia2021
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Додано: Чет 19 тра, 2022 06:35
Почему написала про документ из укр вуза об окончании 2 го курса, потому что знаю пример: одноклассник моей дочери уехал в Америку после 1- го курса КПИ без этого документа. Не захотели терять время: сдавать сессию, ждать эту выписку. Да и не факт, что в Америке он бы понадобился.
Я всегда говорю , что у нас много умных детей и с свободным владением языками, в том числе. Но и % представителей " работников " ногтевого сервиса" наверно больше. Поэтому даже половина наших детей не смогут там учиться.
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Додано: Чет 19 тра, 2022 06:40
А ещё, в группах " беженцев " очень часто интересуются, как получить немецкие права. И недоумевают, когда им отвечают, что надо сдавать экзамены или школа+ экзамены и сами же рассказывают, что " очень валят на экзаменах"😀 т.е. нарот настолько привык покупать права, а потом , уже на дороге учиться ездить, что нормальное положение вещей- это фу-фу, сволочи- валят.
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Додано: Чет 19 тра, 2022 07:14
Wisznia2021 написав:
Почему написала про документ из укр вуза об окончании 2 го курса, потому что знаю пример: одноклассник моей дочери уехал в Америку после 1- го курса КПИ без этого документа. Не захотели терять время: сдавать сессию, ждать эту выписку. Да и не факт, что в Америке он бы понадобился.
Я всегда говорю , что у нас много умных детей и с свободным владением языками, в том числе. Но и % представителей " работников " ногтевого сервиса" наверно больше. Поэтому даже половина наших детей не смогут там учиться.
Дочь в Львовском универ на нем. филологии учится. Не хватило балов на английскую. Там вторым иностранным английский. Так преподавательница уже не провела около 10 пар, бо в неї в селі інтернет дуже поганий. И по некоторым другим предметам так же. Короче, судя по переписке в их группе в Вайбере.Уже начинает подниматься вопрос :,, А за, что мы платим деньги?! "Осенью на дистанционное отправили с середины сентября, хотя очередная волна Ковида накрыла в конце октября. Короче у нас не ВО, а хрен поймёшь что. Думаю, что ещё пусть годик тут получится, а там нужно в Польшу или Германии переводиться.
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Додано: Чет 19 тра, 2022 10:28
Bolt написав: Wisznia2021 написав:
Почему написала про документ из укр вуза об окончании 2 го курса, потому что знаю пример: одноклассник моей дочери уехал в Америку после 1- го курса КПИ без этого документа. Не захотели терять время: сдавать сессию, ждать эту выписку. Да и не факт, что в Америке он бы понадобился.
Я всегда говорю , что у нас много умных детей и с свободным владением языками, в том числе. Но и % представителей " работников " ногтевого сервиса" наверно больше. Поэтому даже половина наших детей не смогут там учиться.
Дочь в Львовском универ на нем. филологии учится. Не хватило балов на английскую. Там вторым иностранным английский. Так преподавательница уже не провела около 10 пар, бо в неї в селі інтернет дуже поганий. И по некоторым другим предметам так же. Короче, судя по переписке в их группе в Вайбере.Уже начинает подниматься вопрос :,, А за, что мы платим деньги?! "Осенью на дистанционное отправили с середины сентября, хотя очередная волна Ковида накрыла в конце октября. Короче у нас не ВО, а хрен поймёшь что. Думаю, что ещё пусть годик тут получится, а там нужно в Польшу или Германии переводиться.
Завжди було цікаво, що керує людьми, що йдуть на філологію. Ще цікавіше - будь-яку філологію, англійську не вийшло, хай буде німецька. Любов до мов? Бажання викладати школярамстудентам? Варіант "вивчити мову" не витримує критики, бо вкрай неефективний спосіб. А от які плани що робити з ВО з філологій далі?
І що найцікавіше, котрий рік попит на філфаки один з найвищих.
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Додано: Чет 19 тра, 2022 11:29
Faceless написав:
Завжди було цікаво, що керує людьми, що йдуть на філологію. Ще цікавіше - будь-яку філологію, англійську не вийшло, хай буде німецька. Любов до мов? Бажання викладати школярамстудентам? Варіант "вивчити мову" не витримує критики, бо вкрай неефективний спосіб. А от які плани що робити з ВО з філологій далі?
І що найцікавіше, котрий рік попит на філфаки один з найвищих.
Філологи зараз чудово влаштовуються копірайтерами, створювачами/редакторами контенту і т.п.
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Додано: Чет 19 тра, 2022 16:47
fler написав: Faceless написав:
Завжди було цікаво, що керує людьми, що йдуть на філологію. Ще цікавіше - будь-яку філологію, англійську не вийшло, хай буде німецька. Любов до мов? Бажання викладати школярамстудентам? Варіант "вивчити мову" не витримує критики, бо вкрай неефективний спосіб. А от які плани що робити з ВО з філологій далі?
І що найцікавіше, котрий рік попит на філфаки один з найвищих.
Філологи зараз чудово влаштовуються копірайтерами, створювачами/редакторами контенту і т.п.
Невже для того, щоб стати копірайтером, редктором контенту - потрібен диплом філолога?
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Додано: Чет 19 тра, 2022 17:02
Faceless написав: fler написав: Faceless написав:
Завжди було цікаво, що керує людьми, що йдуть на філологію. .. А от які плани що робити з ВО з філологій далі?
І що найцікавіше, котрий рік попит на філфаки один з найвищих.
Філологи зараз чудово влаштовуються копірайтерами, створювачами/редакторами контенту і т.п.
Невже для того, щоб стати копірайтером, редктором контенту - потрібен диплом філолога?
Деякі роботодавці вписують це до вакансій як одну з вимог або як перевагу.
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