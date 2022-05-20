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Освіта за кордоном
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Додано: Чет 19 тра, 2022 19:24
Wisznia2021 написав: rjkz написав: Wisznia2021 написав:
Да, все ж выпускники имеют С1 по иностранному языку страны, в вуз которой собираются поступать, или, на худой конец, - В2 по английскому( для Польши). + в нормальную страну надо ещё на этом же языке сдать пару- тройку профильных предметов: математику, например.
что хочу сказать насчет языков.
В моем школьном прощлом не было понимания длянахрена пыонэру с красным галстуком, которому советское руководство уготовило житие за Железным занавесом, учить язык капстраны.
В результате я его и не учил. Это был не Инглиш.
Потом я его упорно не учил в институте, хотя уже-бы надо, но там не подразумевался абсолютно нулевой уровень с самого начала.Да и в начале 90-х как-то все были пришиблены реальностью.
Потом в 40+ лет понял, что деваться некуда надо что-то делать.
А вот дети сейчас чуть-ли не с пеленок учат языки (преимущественно Инглиш, но бывают вариации). И к 10 годам многие владеют им так-же свободно как украинским/русским.
Так что не думаю, что язык станет препятствием для желающих учиться не в Украине.
Я уже писал про семью своего друга - дети свободно немецкий/английский/украинский/русский. Сын закончил универ в Германии, дочь переводится из Украины в Германию после 2-го курса.
Думаю, через некоторое время и в Украине знание 1-2 языков будет нормой как умение водить машину или пользоваться компом. Может при приеме на работу будут забраковывать не носителей хотя-бы одного иностранного как когда-то на практически любую работу требовали ВО даже если оно нафиг там не выпало. В 90-х такая дичь была, даже водителей и уборщиц (в престижные места) брали с ВО.
Я не говорю, что нет таких детей, которые знают языки на уровне С1, я лишь говорю, что % этих детей не так велик. По порядку: учить язык с пелёнок и в 10 лет свободно владеть- могут и имеет смысл тогда, когда хотя бы один из родителей является носителем этого языка. Иначе, как объяснить маленькому ребенку вещи в ин языке, понятие которых он и в родном языке ещё не знает,т.к. " в школе не проходили". Моя дочь знает англ+ немецкий на уровне " носитель" и тоже закончила немецкий вуз и уже там работает. Так вот она говорит, что языки имеет смысл начинать учить с 12 лет. По поводу ваших знакомых: "дочь переводится из Украины в Германию после 2-го курса"- такого понятия, как " переводится"- нет. Они или сами не понимают, или Вам объяснили простенько, чтоб не влезать в дебри. Если у нее есть все необходимые знания + документы( необходим документ об окончании 2- го курса в Украине) - она может подавать документы на поступление в нем Уни или институт по тому же профилю, по которому училась здесь. Т.е. медицина- медицина, экономика- экономика, и т.д. Если меняет профиль, то этот украинский курс ей не зачтут в Германии и придется проходить всю процедуру, как если бы после школы. Т.е. подаёт документы, ждёт ответы, ждёт приглашение на экзамен, едет сдавать экзамены, ждёт результат: приняли/ не приняли. " Перевестись" из укр вуза в немецкий нельзя, только стандартная процедура поступления.
1. Простенько объяснили, разговор шел о другом, я и сам понимаю, что это не "простенько". А что в жизни "простенько"? Медицина-медицина. Уже нашли врача, у которого будет какую-то стажировку проходить, говорят это поможет при поступлении.
2. Когда я кинулся в 40+ штурмовать Инглиш, самое сложное было - лисенинг.
Остальное упорством и мозгами можно быстро набрать. А лисенинг - это уже на уровне физиологии. Предполагалась необходимость сдавать айлтс, занимался на курсах, пришла на пробное занятие девочка 12 лет. Устроили симуляцию айлтс в секции лисенинг. У меня 0 правильных ответов, у моей классмейт (27 лет на тот момент) тоже 0 (это мы к тому моменту заканчивали интермидиейт, хотя наша преподаватель из Канады оценивала мой уровень на тот моменет как аппер. Но есть разница в оценивании - в Европе градация более жесткая, чем в Северной Америке. ). У девочки 100% правильно. Смотрит на нас квадратными глазами - "А в чем проблема? Все-ж понятно". Мои дети свободно читают неадаптированные книжки, смотрят контент. Несмотря на то, что ни я ни жена не нейтивы. Учат Инглищ с 3-х лет. 8 и 11.
У большинства знакомых похожая (хоть и не такая-же ситуация). Те знакомые, о которых писал что из-за войны оказались в ЮКей, ребенку 11 лет, сходу пошел в местную школу - вроде справляется. У мамы эдвенсд, у папы чуть больше, чем 0.
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Додано: Чет 19 тра, 2022 20:16
Wisznia2021 написав:
Почему написала про документ из укр вуза об окончании 2 го курса, потому что знаю пример: одноклассник моей дочери уехал в Америку после 1- го курса КПИ без этого документа. Не захотели терять время: сдавать сессию, ждать эту выписку. Да и не факт, что в Америке он бы понадобился.
Я всегда говорю , что у нас много умных детей и с свободным владением языками, в том числе. Но и % представителей " работников " ногтевого сервиса" наверно больше. Поэтому даже половина наших детей не смогут там учиться.
Я поэтому и говорю, что чем раньше ребенок начнет адаптироваться - тем легче и дальше сможет зайти.
Но это надо чтобы родители были и мотивированными и готовы ради детей на радикальные шаги в жизни, ибо позиция "как-нибудь само образуется, а я и тут себя хорошо чувствую" - совсем, как показывает этот форум, не редкость"
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Додано: Чет 19 тра, 2022 20:22
Faceless написав: Bolt написав: Wisznia2021 написав:
Почему написала про документ из укр вуза об окончании 2 го курса, потому что знаю пример: одноклассник моей дочери уехал в Америку после 1- го курса КПИ без этого документа. Не захотели терять время: сдавать сессию, ждать эту выписку. Да и не факт, что в Америке он бы понадобился.
Я всегда говорю , что у нас много умных детей и с свободным владением языками, в том числе. Но и % представителей " работников " ногтевого сервиса" наверно больше. Поэтому даже половина наших детей не смогут там учиться.
Дочь в Львовском универ на нем. филологии учится. Не хватило балов на английскую. Там вторым иностранным английский. Так преподавательница уже не провела около 10 пар, бо в неї в селі інтернет дуже поганий. И по некоторым другим предметам так же. Короче, судя по переписке в их группе в Вайбере.Уже начинает подниматься вопрос :,, А за, что мы платим деньги?! "Осенью на дистанционное отправили с середины сентября, хотя очередная волна Ковида накрыла в конце октября. Короче у нас не ВО, а хрен поймёшь что. Думаю, что ещё пусть годик тут получится, а там нужно в Польшу или Германии переводиться.
Завжди було цікаво, що керує людьми, що йдуть на філологію. Ще цікавіше - будь-яку філологію, англійську не вийшло, хай буде німецька. Любов до мов? Бажання викладати школярамстудентам? Варіант "вивчити мову" не витримує критики, бо вкрай неефективний спосіб. А от які плани що робити з ВО з філологій далі?
І що найцікавіше, котрий рік попит на філфаки один з найвищих.
Кому-то может нравится быть преподавателем иностранного языка - не допускаете?
К меня знакомая - преподаватель и вледелец школы иностранного языка, в доковидные времена это был очень успешный бизнес. Опять-же, благодаря желающим свалить, наличие которых Вы отрицаете.
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Додано: Чет 19 тра, 2022 20:34
rjkz написав: Faceless написав:
Bolt написав:Дочь в Львовском универ на нем. филологии учится. Не хватило балов на английскую. Там вторым иностранным английский. Так преподавательница уже не провела около 10 пар, бо в неї в селі інтернет дуже поганий. И по некоторым другим предметам так же. Короче, судя по переписке в их группе в Вайбере.Уже начинает подниматься вопрос :,, А за, что мы платим деньги?! "Осенью на дистанционное отправили с середины сентября, хотя очередная волна Ковида накрыла в конце октября. Короче у нас не ВО, а хрен поймёшь что. Думаю, что ещё пусть годик тут получится, а там нужно в Польшу или Германии переводиться.
Завжди було цікаво, що керує людьми, що йдуть на філологію. Ще цікавіше - будь-яку філологію, англійську не вийшло, хай буде німецька. Любов до мов? Бажання викладати школярамстудентам? Варіант "вивчити мову" не витримує критики, бо вкрай неефективний спосіб. А от які плани що робити з ВО з філологій далі?
І що найцікавіше, котрий рік попит на філфаки один з найвищих.
Кому-то может нравится быть преподавателем иностранного языка - не допускаете?
К меня знакомая - преподаватель и вледелец школы иностранного языка, в доковидные времена это был очень успешный бизнес. Опять-же, благодаря желающим свалить, наличие которых Вы отрицаете.
Комусь дійсно може подобатися. Але гляньте статистику по спеціальностям - філфаки, педи - в топі. Статистично нереально, що в в суспільстві стільки любителів викладати
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Додано: Чет 19 тра, 2022 22:46
PUnder написав:Bolt
Мой сын поступал в прошлом году ещё. Экзамены сдавал (математика, физика и немецкий). Тест немецкого был обязательный, без него даже доки не рассматривали. Правда это штуден был, как будет в этом году вступительные не знаю.
Есть специальности, на которые надо также и английский знать на уровне от В2 , т к. Последних 1,5 или 2 года на этих специальностях преподавание многих(всех?) предметов на английском + учатАнглийский по конкретной специфике, т.к. постоянно возникают новые знания( статьи, книги и т.п), они все, в основном, на английском и переводить- это время и деньги. У нас при поступлении требовали к немецкому еще и сертифікат по англійському. Хорошо, что был.
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