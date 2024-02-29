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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1896189718981899
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 11:50

  flyman написав:родичка з 300куе, ого, це ще жирно як для США, ось сторі про бідну Сару із боргом за освіту соціаолога в 70куе за які прийдеться заплатити всі 135куе, і яку хоче захистити Байден від кровосісь:

Дуже точне відео. Саме про те, про що я писав. Поки в США високі відсоткові ставки немає сенсу після школи йти в коледж та вчитися 4 роки по 50+ тисяч. Вигідіше просто йти в Макдональдс.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 12:32

  BIGor написав:ЛАД пробиває чергове дно своєю проросійською пропагандою.

Я бы мог сказать, что пробиваете Вы, но не буду.
Скажу только, что если Вы такой же специалист в программировании, как в "пророссийской пропаганде", то не удивительно, что Вы не можете купить себе квартиру ни в Украине, ни в Польше.
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