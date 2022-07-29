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Військовим доведеться зачекати на «бойові» виплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 лип, 2022 23:50
Пропонуємо до обговорення:
Українські військовослужбовці вже за кілька днів отримають додаткові виплати за виконання бойових завдань, поки що платежі обробляються. Йдеться т.зв. бойових виплат у 30 тис. та 100 тис. грн.
Дивися повний текст Військовим доведеться зачекати на «бойові» виплати по 30 тис. і 100 тис. грн — Міноборони
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