Військовим доведеться зачекати на «бойові» виплати...

в ПУМБ и Райфайзене (в другие не заходил)такая же цена как и в обменнтиках,что на продажу,что на покупку.Какой смысл дрючить обменники?
Ахметов пролобировал?
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Додано: Суб 30 лип, 2022 09:08
в ПУМБ и Райфайзене (в другие не заходил)такая же цена как и в обменнтиках,что на продажу,что на покупку.Какой смысл дрючить обменники?
Ахметов пролобировал?
Додано: Суб 30 лип, 2022 15:18
Дуже цікаво як мають вигрібати дружини таких військових, яких мобілізували, а вони були єдині годувальники в сім'ї...я в декреті наприклад, діти 6 років і другому зараз 6 місяців. Я сама, я просто фізично працювати не зможу. А чесно кажучи в сьогоденні прожити на суму 15-20тисяч, якщо тобі треба ще оплачувати оренду житла...вибачте, це просто свинство! Дайте тоді змогу таким чоловікам демобілізуватися і працювати! Це якесь знущання з жінок з малолітніми дітьми! Це психологічно важко, а тепер ще й фінансово прибили.
Додано: Суб 30 лип, 2022 16:55
питання, у тому що станом на 15-20 липня, 100000 грн по курсу 36 було 2740 зелених грошей, а станом на 30-31 липня за курсом 42- 2380 доларів. От і має хтось на одному воїні +360 дол. І не треба казати що не було коштів, ці суки знають що роблять.
Додано: Нед 31 лип, 2022 07:46
Виходить так , що військовий , який під Київом збивае ракету він не приймае участь в бойових діях, тому може сказати , що я й кнопку не буду тиснути , бо по всій Україні вже мир настав ,,, ну так депутати вирішили , по грошам. Зато коли під Київ кадировці підійшли , кричали ЗСУ. Спасай,,,, тварюки вони, от все
Додано: Нед 31 лип, 2022 11:05
Я так розумію що теоретично воін на передку 100 , а ті що збивають ракети під Київом та Тернополем , Львів , так далі ,,,,- нічого не роблять , державні кошти продають . Думка у влади афігеть правильна !!!???;;:
Додано: Пон 01 сер, 2022 10:25
Все, на самом деле, еще хуже: героические ТРО-шники-защитники-Мукачева или Шацьких озер -- тоже вынуждены на "сухом пайке" прозябать.
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