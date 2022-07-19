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У ВР пропонують збільшити
видатки на оборону на майже...

У ВР пропонують збільшити видатки на оборону на майже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:05

У ВР пропонують збільшити видатки на оборону на майже...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт про внесення змін до державного бюджету України на поточний рік, який пропонує збільшити видатки з держбюджету.

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У ВР пропонують збільшити видатки на оборону на майже 270 млрд гривень
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:05

кого потрусят?
cohan
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