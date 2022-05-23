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АМКУ почав перевірку причин
суттєвого здорожчання яєць

АМКУ почав перевірку причин суттєвого здорожчання яєць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 06:59

АМКУ почав перевірку причин суттєвого здорожчання яєць

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет почав перевірку щодо суттєвого здорожчання курячих яєць протягом вересня та жовтня.

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АМКУ почав перевірку причин суттєвого здорожчання яєць
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 06:59

Можно подумать что только яйца подорожали?(((((
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