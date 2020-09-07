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За несвоєчасне продовження автоцивілки пропонують...
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 23:40
Пропонуємо до обговорення:
8 листопада у ВРУ зареєстровано законопроєкт №8192 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких законодавчих актів України щодо автоматичної фіксації правопорушень у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".
Дивися повний текст За несвоєчасне продовження автоцивілки пропонують автоматично штрафувати: законопроєкт
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 23:40
Замечательный проект. Я правильно понимаю, что одно из его следствий, что за машину, проданную "по доверенности" страховку будет покупать её владелец, а не тот, кто доверенность купил? Во владелец обрадуется.
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moveton
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Додано: Суб 12 лис, 2022 08:34
moveton написав:Замечательный проект. Я правильно понимаю, что одно из его следствий, что за машину, проданную "по доверенности" страховку будет покупать её владелец, а не тот, кто доверенность купил? Во владелец обрадуется.
Не приймуть. Так можно штрафувати, якщо закінчився термін дії посвідчення водія і ви його вчасно не продовжили)))
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GALeon
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Додано: Суб 12 лис, 2022 10:37
розганяти цих законотворців треба, щоб усяку херню не придумували, в той час як необхідні речі роками не приймають.
і штрафувати їх автоматично, якщо їм таке подобається.
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Remington
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Додано: Суб 12 лис, 2022 10:48
Remington написав:розганяти цих законотворців треба, щоб усяку херню не придумували...
ну треба ж якось свою бурхливу діяльність показува, а може ще стрпхоаі компанії занесли грошенят на цей законопроєкт
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