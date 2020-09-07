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За несвоєчасне продовження
автоцивілки пропонують...

За несвоєчасне продовження автоцивілки пропонують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 23:40

За несвоєчасне продовження автоцивілки пропонують...

Пропонуємо до обговорення:
8 листопада у ВРУ зареєстровано законопроєкт №8192 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких законодавчих актів України щодо автоматичної фіксації правопорушень у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

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За несвоєчасне продовження автоцивілки пропонують автоматично штрафувати: законопроєкт
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 23:40

Замечательный проект. Я правильно понимаю, что одно из его следствий, что за машину, проданную "по доверенности" страховку будет покупать её владелец, а не тот, кто доверенность купил? Во владелец обрадуется.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 08:34

Re: За несвоєчасне продовження автоцивілки пропонують...

moveton написав:Замечательный проект. Я правильно понимаю, что одно из его следствий, что за машину, проданную "по доверенности" страховку будет покупать её владелец, а не тот, кто доверенность купил? Во владелец обрадуется.
Не приймуть. Так можно штрафувати, якщо закінчився термін дії посвідчення водія і ви його вчасно не продовжили)))
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 10:37

Re: За несвоєчасне продовження автоцивілки пропонують...

розганяти цих законотворців треба, щоб усяку херню не придумували, в той час як необхідні речі роками не приймають.
і штрафувати їх автоматично, якщо їм таке подобається.
Remington
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 10:48

Re: За несвоєчасне продовження автоцивілки пропонують...

Remington написав:розганяти цих законотворців треба, щоб усяку херню не придумували...
ну треба ж якось свою бурхливу діяльність показува, а може ще стрпхоаі компанії занесли грошенят на цей законопроєкт
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 22:02

То есть если машина стоит пол года в гараже или на стоянке, полис ОСАГО купить на неё все равно нужно? Это идиотизм какой-то.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 22:18

Re: За несвоєчасне продовження автоцивілки пропонують...

eduard_k написав:То есть если машина стоит пол года в гараже или на стоянке, полис ОСАГО купить на неё все равно нужно? Это идиотизм какой-то.
Навіть, якщо за техпаспортом продав авто або за довіреністю, то всеодно поліс ОСЦПВ маєш купити))))
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 22:29

  eduard_k написав:То есть если машина стоит пол года в гараже или на стоянке, полис ОСАГО купить на неё все равно нужно? Это идиотизм какой-то.


якщо у вас сезонний транспорт, наприклад, мотоцикл, і зимою ним, звісно ж, ніхто не їздить, поліс на нього на цей період купити все одно потрібно. нє, ну а раптом :D
треба цей "законопроект" доповнити тим, що цивілку мають обоївязково купувати ще й велосипедисти, самокатчики і пішоходи. теж учасники дорожнього руху.
wild.tomcat
 
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