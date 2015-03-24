Бюро економічної безпеки підозрює підприємства в умисному заниженні рентної плати за користування надрами на 10 млрд грн.
Дивися повний текст
БЕБ викрило гірничо-збагачувальні комбінати одного з олігархів в ухиленні від сплати 10 млрд грн податків
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 лис, 2022 21:35
БЕБ викрило гірничо-збагачувальні комбінати одного з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
БЕБ викрило гірничо-збагачувальні комбінати одного з олігархів в ухиленні від сплати 10 млрд грн податків
|