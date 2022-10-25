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Bitcoin впав до рекордного мінімуму за останні 3 тижні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 гру, 2022 22:13
Пропонуємо до обговорення:
Курс Bitcoin впав до найнижчих показників поточного місяця. У вівторок, 20 грудня, флагманська криптовалюта просіла до 16 277 доларів — це найгірший результат від 29 листопада.
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