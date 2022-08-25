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Концепцію податкової реформи
узгодять з міжнародними...

Концепцію податкової реформи узгодять з міжнародними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 07:25

Концепцію податкової реформи узгодять з міжнародними...

Пропонуємо до обговорення:
Законопроєкт про податкову реформу передадуть до Верховної Ради тільки після того, як її погодять з міжнародними партнерами.

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Концепцію податкової реформи узгодять з міжнародними партнерами
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 07:25

До компенсаторів від зниження податків забули додати розширення бази оподаткування за рахунок ЗНИЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ НБУ і зупинки охолодження економіки ставкою. Досвід боротьби з високою інфляцією у світі довів що залякування НБУ що це посилить інфляцію не відповідають дійсності. До боротьби з обліковою ставкою підключився навіть нобелівець Стігліц https://www.project-syndicate.org/comme ... =accesspay
ryaboshlyk2
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 09:22

Re: Концепцію податкової реформи узгодять з міжнародними...

R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Законопроєкт про податкову реформу передадуть до Верховної Ради тільки після того, як її погодять з міжнародними партнерами.

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Концепцію податкової реформи узгодять з міжнародними партнерами
Шурма - лбдина Ахмєтова і вся ця реформа любілює інтереси Ахмєтова
GALeon
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