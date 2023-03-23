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Українцям для вступу до ЄС
змінять податки: більше не...

Українцям для вступу до ЄС змінять податки: більше не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 кві, 2023 12:28

Українцям для вступу до ЄС змінять податки: більше не...

Пропонуємо до обговорення:
Українську сферу оподаткування в Єврокомісії оцінили на двійку (середній рівень підготовки). Щоб стати членом ЄС, українцям доведеться відмовитися від зарплат у конвертах та змінити деякі податки.

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Українцям для вступу до ЄС змінять податки: більше не вдасться отримувати зарплати в конвертах
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 кві, 2023 12:28

А разве в ЕС зарплата попадает под налогообложение НДС, как в Ккраине, а за одно и НДФЛ и ЕСВ? Или, это до сих пор работают азаровские выкрутасы?
welmexplus
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Модератори: Ірина_, Модератор

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