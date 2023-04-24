Скільки зараз заробляють українці в Чехії

Додано: П'ят 05 тра, 2023 19:57
Не все так погано, як написано . На житло не скаржимось , на умови . Квартплата дійсно дорога. Найбільше працюють саме на заводах , а не покоївки та офіціанти, прибиральники ( то були заробічанє ) При бажанні працю можна змінювати, в мене вже третя, шукала ближче до місця проживання і більш оплачувану . З договорами є проблеми тільки у нелегалів , без потрібних документів.
А от про агентури ви не написали . Багато нечесних , з якими доводиться сперечатися чи взагалі боротися за свої права .
І ще, є дуже багато центрів по допомозі біженцям , КАЦПи , так звані . Вони можуть допомогти в разі потреби.
Пишу з Чехії, може в інших країнах щось відрізняється, бо Чехія насправді є лідером з виробництва авто і автобусів.