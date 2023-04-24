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Скільки зараз заробляють
українці в Чехії

Скільки зараз заробляють українці в Чехії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 19:56

Скільки зараз заробляють українці в Чехії

Пропонуємо до обговорення:
Зарплата залежить від регіону та сфери діяльності, де працюють українці в Чехії. Середня винагорода коливається в межах 18-35 тис. крон на місяць. У гривнях це від 31 тис. грн до 60 тис. грн.

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Скільки зараз заробляють українці в Чехії
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 тра, 2023 19:57

Не все так погано, як написано . На житло не скаржимось , на умови . Квартплата дійсно дорога. Найбільше працюють саме на заводах , а не покоївки та офіціанти, прибиральники ( то були заробічанє ) При бажанні працю можна змінювати, в мене вже третя, шукала ближче до місця проживання і більш оплачувану . З договорами є проблеми тільки у нелегалів , без потрібних документів.
А от про агентури ви не написали . Багато нечесних , з якими доводиться сперечатися чи взагалі боротися за свої права .
І ще, є дуже багато центрів по допомозі біженцям , КАЦПи , так звані . Вони можуть допомогти в разі потреби.
Пишу з Чехії, може в інших країнах щось відрізняється, бо Чехія насправді є лідером з виробництва авто і автобусів.
oksanademidenko188
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