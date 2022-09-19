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Як сплачувати добровільні
пенсійні внески: умови та розміри

Як сплачувати добровільні пенсійні внески: умови та розміри
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 11:38

Як сплачувати добровільні пенсійні внески: умови та розміри

Пропонуємо до обговорення:
Українці, які хочуть збільшити стаж чи розмір зарплати для призначення майбутньої пенсії, можуть добровільно сплачувати страхові внески. Втім, це можуть зробити не всі.

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Як сплачувати добровільні пенсійні внески: умови та розміри
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 11:38

ПФУ не зробив зручно і сучано...
- Так, укладання договору є простим - натиснув кнопку, наклав ЕЦП і все. Тепер ти бачиш себе у розділах "Мої договори на добровільну участь" та "Договори добровільної сплати, укладені на мене"
- АЛЕ! Згідно договору:
4. Пенсійний фонд зобов’язується:
... 3) інформацію про облік сплачених страхових внесків та зарахування до страхового стажу та
доходу, з якого обчислюється пенсія, відображати в особистому електронному кабінеті застрахованої
особи, на користь якої сплачено внески, на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду;

Хочеться зайти на сайт і побачити десь (онлайн) мої сплачені внески. Побачити, що "страховий стаж" збільшується кожного місяця. Побачити, що сплачені внески враховуються в "Пенсійному калькуляторі" при розрахунку пенсії. Але ні.

Не лякайтесь, що не бачите своїх внесків - вони є =) Просто згенеруйте свіжу форму ОК-5 і там вони будуть )))
А от онлайн - ні, ніде не видно.

ПФУ, чуєте? Ні, вони не чують, бо мою скаргу з цими питаннями і пропозициями розглядяють вже місяць...
AriMax
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