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Верховна Рада призначила
Рустема Умєрова міністром...

Верховна Рада призначила Рустема Умєрова міністром...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 14:29

Верховна Рада призначила Рустема Умєрова міністром...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України призначила Рустема Умєрова міністром оборони України.

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Верховна Рада призначила Рустема Умєрова міністром оборони України
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 14:29

я наівно вірю що коли небудь призначать українця
aaggrruu
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 14:38

  aaggrruu написав:я наівно вірю що коли небудь призначать українця

У Канаді, мабуть
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