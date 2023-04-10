Верховна Рада України призначила Рустема Умєрова міністром оборони України.
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Верховна Рада призначила Рустема Умєрова міністром оборони України
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Додано: Сер 06 вер, 2023 14:29
Верховна Рада призначила Рустема Умєрова міністром...
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Дивися повний текст
Верховна Рада призначила Рустема Умєрова міністром оборони України
Додано: Сер 06 вер, 2023 14:38
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