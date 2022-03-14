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кремль посилив контроль
над капіталом західних...

кремль посилив контроль над капіталом західних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 31 жов, 2023 17:07

кремль посилив контроль над капіталом західних...

Пропонуємо до обговорення:
Росія заборонила західним компаніям, які продають свої російські активи, виводити доходи в доларах і євро. Цей де-факто запроваджений валютний контроль спрямований на підтримку ослабленого рубля, пише FT.

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кремль посилив контроль над капіталом західних компаній, — FT
R2
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Повідомлення Додано: Вів 31 жов, 2023 17:07

сподіваюсь цей досвід навчить західних бізнесменів ,як робити бізнес в московії
yuluk
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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