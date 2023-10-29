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Зеленський: «Україна зараз попри все забезпечує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 лис, 2023 17:14
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Німецько-українській конференції муніципальних партнерств заявив, що незважаючи та агресію рф, Україна забезпечує економічне зростання — близько 5% в рік.
Дивися повний текст Зеленський: «Україна зараз попри все забезпечує економічне зростання — майже 5% у річному вимірі»
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Додано: Сер 15 лис, 2023 17:14
воно, дебільне, мабуть забуло як у 20му році накерувало на 1,2% зростання ВВП у валюті, після +20% у 2017му; +16,7% у 2018му та +17,5% у 2019му,
коротка зелена пам'ять...
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