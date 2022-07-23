RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як пенсіонеру пройти
відеоідентифікацію: інструкція

Як пенсіонеру пройти відеоідентифікацію: інструкція
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 15:59

Як пенсіонеру пройти відеоідентифікацію: інструкція

Пропонуємо до обговорення:
8 грудня набрала чинності постанова Правління Пенсійного фонду України № 49−2 від 20.11.2023 р., якою затверджено порядок встановлення особи отримувача пенсії, інших соціальних виплат тощо шляхом відеоконференцзв'язку.

Дивися повний текст
Як пенсіонеру пройти відеоідентифікацію: інструкція
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99586
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 15:59

Ювелірна журналістська робота : у тексті використовується нерозшифрована абревіатура ВПО. Мабуть, щоб максимально довести пенсіонерів до інфарктів.
oleg_v_ivaniuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.01.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 16:18

Re: Як пенсіонеру пройти відеоідентифікацію: інструкція

  oleg_v_ivaniuk написав:ВПО

Внутрішньо переміщені особи, настільки част овикористовується що немає сенсу розшифровувати
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34434
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1427 раз.
Подякували: 7931 раз.
 
Профіль
4
7
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 34 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як отримати пенсійне посвідчення — інструкція
R2 » Суб 19 лис, 2022 02:32
2 561
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 лис, 2022 14:31
Faceless
Де перевірити, чи нарахували субсидію: інструкція
R2 » Суб 05 лис, 2022 14:24
1 1135
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 лис, 2022 14:24
taisia07dnp
Як перевірити наявність кредиту – інструкція
R2 » Суб 23 лип, 2022 19:47
1 518
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 19:47
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5598)
04.01.2024 16:26
Sense Bank (10814)
04.01.2024 16:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.