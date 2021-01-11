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Форумчани року 2024
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Додано: Пон 11 бер, 2024 14:27
За 04.03.2024 - 10.03.2024kingkongovets
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oleg49
Amethyst
osafly
Дюрі-бачі
чик
airmax78
Hotab
jumpТоп-10 по другому пункту:
oleg49 Повідомлення
konstantin kirovograd Повідомлення
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Дюрі-бачі Повідомлення
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jump ПовідомленняТоп по третьому пункту:
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Додано: Пон 18 бер, 2024 10:22
За 11.03.2024 - 17.03.2024
SAndriy1 - найбільша кількість +1
Denik - повідомлення з найбільшою кількістю +1
ramzes4 - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1
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kingkongovets
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airmax78
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Додано: Пон 25 бер, 2024 10:12
За 18.03.2024 - 24.03.2024
Victor8 - найбільша кількість +1
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Додано: Пон 01 кві, 2024 09:24
За 25.03.2024 - 31.03.2024
rjkz - найбільша кількість +1
Игорь - повідомлення з найбільшою кількістю +1
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kingkongovets
Сибарит
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Додано: Пон 08 кві, 2024 09:20
За 01.04.2024 - 07.04.2024
somilitark - найбільша кількість +1
asti - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Игорь - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки портала Finance.UA що мають +1
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rjkz
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Denik
Василь-Рівне
oleg49
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oleg49 Повідомлення
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Василь-Рівне Повідомлення
sens Повідомлення
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Додано: Пон 15 кві, 2024 16:03
За 08.04.2024 - 14.04.2024Amethyst
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Amethyst
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UA
Дюрі-бачі
Бетон
Howl
rjkz
asti
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Василь-Рівне Повідомлення
asti Повідомлення
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Додано: Пон 22 кві, 2024 09:03
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Додано: Пон 29 кві, 2024 09:04
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Додано: Вів 07 тра, 2024 08:37
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Додано: Пон 13 тра, 2024 09:34
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