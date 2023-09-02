|
|
|
Якщо не на фронті, то сплачуйте податки: Зеленський...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 січ, 2024 01:35
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський вважає, що чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні та сплачувати тут податки, якщо вони не на фронті.
Дивися повний текст Якщо не на фронті, то сплачуйте податки: Зеленський вважає, що чоловіки призовного віку мають бути в Україні
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99608
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 12 січ, 2024 01:36
Ти ба як, з'ясовується, що ти хто платять податки теж боронять країну. Так в мене, який досі платить податки в Україні, хоча з легкістю може змінити резидентство, багато питань по шурмі, гавнянцеву, грікевичам тощо саме до Зеленського.
-
salvydas
-
-
- Повідомлень: 96
- З нами з: 27.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 січ, 2024 02:29
Де ж он раньше был когда ТЦК людей гнобило "ось кляти ухилянти тільки їдять та сміються". А теперь оказывается нужны и те кто после работы пиво пьет, потому что все таки большую часть дня они таки работают?
-
katso
-
-
- Повідомлень: 874
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 242 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:01
Всі хто в країні потрібні, і ті хто працюють і ті хто воюють, і ті хто після роботи пиво п"ють, бо вони його купують у тих хто працює і платять податки.
Країні потрібні люди.
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 3331
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 624 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 січ, 2024 18:32
salvydas написав:
Ти ба як, з'ясовується, що ти хто платять податки теж боронять країну.
не примазуйся до військових, ніхто не прирівнював оплату податків до служби в ЗСУ. боєць економічного фронту, йопт
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5866
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2644 раз.
- Подякували: 1401 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 13 січ, 2024 18:33
Rainbow написав:
Всі хто в країні потрібні, і ті хто працюють і ті хто воюють, і ті хто після роботи пиво п"ють, бо вони його купують у тих хто працює і платять податки.
Країні потрібні люди.
ті, хто воює, потрібні більше, ніж ті хто пиво глушить.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5866
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2644 раз.
- Подякували: 1401 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 13 січ, 2024 18:35
katso написав:
Де ж он раньше был когда ТЦК людей гнобило "ось кляти ухилянти тільки їдять та сміються". А теперь оказывается нужны и те кто после работы пиво пьет, потому что все таки большую часть дня они таки работают?
ох як возбудились бійці економічного фронту
ніхто тобі відстрочку не дасть, навіть якщо ти по відру чернігівського випиваєш жодня
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5866
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2644 раз.
- Подякували: 1401 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|207
|
Суб 09 гру, 2023 20:26
cohan
|
|1
|278
|
|
|14
|1569
|
|