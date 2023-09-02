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Якщо не на фронті, то сплачуйте
податки: Зеленський...

Якщо не на фронті, то сплачуйте податки: Зеленський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 01:35

Якщо не на фронті, то сплачуйте податки: Зеленський...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський вважає, що чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні та сплачувати тут податки, якщо вони не на фронті.

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Якщо не на фронті, то сплачуйте податки: Зеленський вважає, що чоловіки призовного віку мають бути в Україні
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 01:36

Ти ба як, з'ясовується, що ти хто платять податки теж боронять країну. Так в мене, який досі платить податки в Україні, хоча з легкістю може змінити резидентство, багато питань по шурмі, гавнянцеву, грікевичам тощо саме до Зеленського.
salvydas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 02:29

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський вважає, що чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні та сплачувати тут податки, якщо вони не на фронті.

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Якщо не на фронті, то сплачуйте податки: Зеленський вважає, що чоловіки призовного віку мають бути в Україні


Де ж он раньше был когда ТЦК людей гнобило "ось кляти ухилянти тільки їдять та сміються". А теперь оказывается нужны и те кто после работы пиво пьет, потому что все таки большую часть дня они таки работают?
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:01

Всі хто в країні потрібні, і ті хто працюють і ті хто воюють, і ті хто після роботи пиво п"ють, бо вони його купують у тих хто працює і платять податки.
Країні потрібні люди.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 18:32

  salvydas написав:Ти ба як, з'ясовується, що ти хто платять податки теж боронять країну.


не примазуйся до військових, ніхто не прирівнював оплату податків до служби в ЗСУ. боєць економічного фронту, йопт
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 18:33

  Rainbow написав:Всі хто в країні потрібні, і ті хто працюють і ті хто воюють, і ті хто після роботи пиво п"ють, бо вони його купують у тих хто працює і платять податки.
Країні потрібні люди.


ті, хто воює, потрібні більше, ніж ті хто пиво глушить.
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 18:35

  katso написав:Де ж он раньше был когда ТЦК людей гнобило "ось кляти ухилянти тільки їдять та сміються". А теперь оказывается нужны и те кто после работы пиво пьет, потому что все таки большую часть дня они таки работают?


ох як возбудились бійці економічного фронту :mrgreen: ніхто тобі відстрочку не дасть, навіть якщо ти по відру чернігівського випиваєш жодня :mrgreen:
trololo
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