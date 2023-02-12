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Бундестаг спростив отримання
німецького громадянства —...

Бундестаг спростив отримання німецького громадянства —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 12:26

Бундестаг спростив отримання німецького громадянства —...

Пропонуємо до обговорення:
У Німеччині Бундестаг ухвалив закон, що спрощує процедуру набуття громадянства ФРН.

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Бундестаг спростив отримання німецького громадянства — тепер не треба відмовлятися від рідного
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 12:26

Це шанс для багатьох наших біженців. А наша країна втратить.
Investor_K
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