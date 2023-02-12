У Німеччині Бундестаг ухвалив закон, що спрощує процедуру набуття громадянства ФРН.
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Бундестаг спростив отримання німецького громадянства — тепер не треба відмовлятися від рідного
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Додано: Пон 22 січ, 2024 12:26
Бундестаг спростив отримання німецького громадянства —...
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Бундестаг спростив отримання німецького громадянства — тепер не треба відмовлятися від рідного
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