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До 200 тис. грн. Зеленський
запропонував підвищити...

До 200 тис. грн. Зеленський запропонував підвищити...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 12:44

До 200 тис. грн. Зеленський запропонував підвищити...

Пропонуємо до обговорення:
Частині українських військових можуть підвищити зарплату. Їхній оклад планують збільшити до 200 тисяч гривень. Підвищення зарплати стосуватиметься тільки для тих, хто на нулі - понад два роки. Але це ще не остаточне рішення.

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До 200 тис. грн. Зеленський запропонував підвищити зарплатню деяким військовим
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 12:44

І треба дозволити служити до 80 років. Для бажаючих.
Investor_K
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