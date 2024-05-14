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Не тільки бойові. У Міноборони
назвали вакансії в армії,...

Не тільки бойові. У Міноборони назвали вакансії в армії,...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 10:11

Не тільки бойові. У Міноборони назвали вакансії в армії,...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві оборони України перерахували посади, на які насамперед підбираються люди, зокрема в рекрутингових центрах. Наразі у центрах рекрутингу відкрито понад 2000 вакансій.

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Не тільки бойові. У Міноборони назвали вакансії в армії, на які найбільше потрібні люди
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 10:12

Міністерство оборони шукає людей не лише для бойових посад, а й для інших спеціальностей в армії. Це дуже важливо, адже армія потребує професіоналів у різних сферах, щоб ефективно функціонувати. Особливо зараз критично знайти спеціалістів для забезпечення тилу та технічної підтримки. Рекомендую ознайомитися з https://defence.robota.ua/ там більш детально описані військові вакансії
vmd_nep
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 11:16

Re: Не тільки бойові. У Міноборони назвали вакансії в армії,

Вакансія: інспектор прикордонної служби, м. Рівне.
Вимоги: вести бойові дії активно, рішуче, до повного виконання поставленного завдання.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 22:49

Кто в эту ложь верит?
Отзывы у вас пишет тот же копирайтер, что и пишет статьи?))
Не позорьтесь.
hazanovich_alexey
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