RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Податкова отримає доступ
до банківських рахунків...

Податкова отримає доступ до банківських рахунків...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 13:41

Податкова отримає доступ до банківських рахунків...

Пропонуємо до обговорення:
Державна податкова служба отримала схвалений Глобальним Форумом ОЕСР Звіт про зрілість системи управління інформаційною безпекою в Україні та обмін інформацією для податкових цілей.

Дивися повний текст
Податкова отримає доступ до банківських рахунків українців за кордоном
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99997
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 13:41

Шановні читачі, як Ви ставитеся до такого кроку ДПС? Невже чергове покращення?
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4198
З нами з: 14.09.13
Подякував: 991 раз.
Подякували: 1957 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Демонтаж арки: простір отримає нову концепцію
R2 » П'ят 26 кві, 2024 12:49
1 539
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 кві, 2024 12:49
tapack0wal
Більшість українців не мають банківських вкладів...
R2 » Сер 17 кві, 2024 07:36
1 768
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 кві, 2024 07:36
Amid
У Раді повернулись до обговорення блокування рахунків...
R2 » Пон 08 кві, 2024 10:20
6 1251
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 кві, 2024 23:04
tolja3334

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12294)
27.06.2024 14:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.