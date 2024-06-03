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Що буде, якщо не оновити дані в ТЦК після 16 липня
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 лип, 2024 15:31
Пропонуємо до обговорення:
Всі військовозобов’язані, які не оновлять дані до 16 липня, автоматично стають ухилянтами і підпадають під штрафні санкції.
Дивися повний текст Що буде, якщо не оновити дані в ТЦК після 16 липня
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R2
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Додано: Пон 15 лип, 2024 15:31
Шановні форумчани, а Ви вже встигли оновити свої дані?
Пропонуємо голосування вище!
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Ірина_
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Додано: Пон 15 лип, 2024 18:05
Цікаво, чи розпочнуться тоталбні облави в метро ьа на вокзалах?
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Investor_K
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Додано: Пон 15 лип, 2024 18:19
Investor_K написав:Цікаво, чи розпочнуться тоталбні облави в метро ьа на вокзалах?
З розстрілами флудерів
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Faceless
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Додано: Пон 15 лип, 2024 18:33
Faceless написав:
Investor_K написав:Цікаво, чи розпочнуться тоталбні облави в метро ьа на вокзалах?
З розстрілами флудерів
А якщо серйозно, Яке Ваше бачення подальщих кроків держави стосовно ухилянтів (будемо називати речі своїми іменами)?
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Investor_K
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