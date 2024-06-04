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«Підвищення податків — це та
історія, яку ми неминуче...

«Підвищення податків — це та історія, яку ми неминуче...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 16:30

«Підвищення податків — це та історія, яку ми неминуче...

Пропонуємо до обговорення:
Україна наразі вимушена переглянути бюджет та збільшити видатки сектору безпеки та оборони. Тому в країні підвищення податків є неминучим.

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«Підвищення податків — це та історія, яку ми неминуче маємо пройти» — міністр фінансів
R2
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если закупать яйца по 17 грн то никаких податків не хватит
stokoz
 
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красти менше треба, панове корупціонери
особливо зелені
greenozon
 
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