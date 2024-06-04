Україна наразі вимушена переглянути бюджет та збільшити видатки сектору безпеки та оборони. Тому в країні підвищення податків є неминучим.
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«Підвищення податків — це та історія, яку ми неминуче маємо пройти» — міністр фінансів
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Додано: Пон 26 сер, 2024 16:30
«Підвищення податків — це та історія, яку ми неминуче...
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Дивися повний текст
«Підвищення податків — це та історія, яку ми неминуче маємо пройти» — міністр фінансів
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