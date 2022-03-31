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Нині один працюючий українець
«годує» одного пенсіонера

Нині один працюючий українець «годує» одного пенсіонера
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 15:39

Нині один працюючий українець «годує» одного пенсіонера

Пропонуємо до обговорення:
Населення України зменшується з кожним роком. Точної кількості українців сьогодні не знає ніхто, адже перепис населення востаннє проводився в Україні понад 20 років тому.

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Нині один працюючий українець «годує» одного пенсіонера
R2
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