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«Київхліб» закрив 80%
автономних магазинів у Києві

«Київхліб» закрив 80% автономних магазинів у Києві
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 15:40

«Київхліб» закрив 80% автономних магазинів у Києві

Пропонуємо до обговорення:
Компанія «Київхліб» закрила 5 з 6 своїх автономних магазинів без касирів у Києві через низку проблем, включаючи зловмисників та часті відключення електроенергії.

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«Київхліб» закрив 80% автономних магазинів у Києві
R2
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