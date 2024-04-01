Компанія «Київхліб» закрила 5 з 6 своїх автономних магазинів без касирів у Києві через низку проблем, включаючи зловмисників та часті відключення електроенергії.
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«Київхліб» закрив 80% автономних магазинів у Києві
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Додано: Сер 16 жов, 2024 15:40
«Київхліб» закрив 80% автономних магазинів у Києві
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Дивися повний текст
«Київхліб» закрив 80% автономних магазинів у Києві
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