В процес реєстрації ТОВ на порталі «Дія» додали нові функції, завдяки яким вся процедура триває 5 хвилин заміть 20.
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У «Дії» спростили реєстрацію ТОВ
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 02 лис, 2024 21:20
У «Дії» спростили реєстрацію ТОВ
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У «Дії» спростили реєстрацію ТОВ
Додано: Суб 02 лис, 2024 21:21
фоби втрачають всі соціальні пільги коли проходитть їхня регістрація.через прожитковий мінімум.це 3000 гривень.це требування по пенсійному.субсидії.і всіх виплат.поті податки і проблеми інші
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