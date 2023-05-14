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У «Дії» спростили
реєстрацію ТОВ

У «Дії» спростили реєстрацію ТОВ
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2024 21:20

У «Дії» спростили реєстрацію ТОВ

Пропонуємо до обговорення:
В процес реєстрації ТОВ на порталі «Дія» додали нові функції, завдяки яким вся процедура триває 5 хвилин заміть 20.

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У «Дії» спростили реєстрацію ТОВ
R2
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фоби втрачають всі соціальні пільги коли проходитть їхня регістрація.через прожитковий мінімум.це 3000 гривень.це требування по пенсійному.субсидії.і всіх виплат.поті податки і проблеми інші
tolja3334
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Модератори: Ірина_, Модератор

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