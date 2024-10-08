Доходи від заморожених російських активів направлять на виробництво української зброї. Йдеться про близько мільярд євро з другого траншу ЄС.
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Зеленський: мільярд євро з доходів від заморожених активів рф піде на українську зброю
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Додано: Пон 02 гру, 2024 15:56
Зеленський: мільярд євро з доходів від заморожених...
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Зеленський: мільярд євро з доходів від заморожених активів рф піде на українську зброю
Додано: Пон 02 гру, 2024 15:56
А на що конкретно? Якщо знову "вироблять" 100 000 неякісних мін до мінометів- то може краще не треба позоритись?
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