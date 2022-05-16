|
|
|
Олімпіади та освіта форумчан
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Додано: Пон 16 гру, 2024 19:22
detroytred написав:
..........
Я не вважаю, що повинні обирати вумних.
Я вважаю, що повинні обирати ТИХ, хто дійсно буде сприяти розвитку держави та суспільства.
А хто це буде -- вумні, звичайні, рижі, красиві і хоч інопланетяни, все рівно.
Не считаю ум единственным критерием отбора, но согласитесь, что "сприяти розвитку держави та суспільства" лучше получится у умных.
Чи хтось вважає, що покупець дійсно свідомо БАЖАЄ їсти пальмову олію в усих продуктах... смачних, яскравих, привабливих?
Які умови йому створили, такі і бажання виникають.
У людей не возникает "бажання їсти пальмову олію в усих продуктах", но у них либо нет выбора ("їж, зо дали"), либо нет денег на покупку другого. Сейчас, например, почти нет тортов с масляным кремом - дорого.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 31889
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 16 гру, 2024 19:38
Wirująświatła написав:
............
про морду. мне понравилась ваша реакция. Считайте что я испугался. Но желание было.
Ваши желания соответствуют вашему уровню и методам "борьбы с системой".
порадуйтесь за тех, у кого было детство, а не концлагерь. Когда дети умели дружить, а не стучали друг на друга советам дружины и парторгам. Из тех детей могли вырасти Люди с большой буквы. А ваше поколение - безвольные хомячки, поющие гимны под дудочку партии. Мои родители в т.ч.
Что могло
вырасти, не знаю рабочие, учёные, космонавты, ... Но выросло то, что выросло - именно те самые хомячки, которые думают только о том, чтобы дом был полной чашей, а при первой опасности думают, как сбежать.
ЛАД написав:
Выигрывал. + заканчивал физфак ХНУ им. Горького (сейчас Каразина). Могу предположить, что за прошедшие 50 лет законы физики изменились
супер. вырисовывается целая когорта "участников и победителей" с характерными признаками.
Не знаю, какие "характерными признаки" вы способны углядеть, но что там с "изменением законов физики за последние 50 лет"?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 31889
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 16 гру, 2024 19:40
ЛАД написав:
Что могло вырасти, не знаю рабочие, учёные, космонавты, ...
а комсомол? это же залупа конская! какой был % учёных и космонавтов от общего населения?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 16 гру, 2024 19:41, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 26378
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2419 раз.
- Подякували: 3398 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Пон 16 гру, 2024 19:41
detroytred написав:
Я не вважаю, що повинні обирати вумних.
Я вважаю, що повинні обирати ТИХ, хто дійсно буде сприяти розвитку держави та суспільства.
А хто це буде -- вумні, звичайні, рижі, красиві і хоч інопланетяни, все рівно.
Психологія тут не складна.
Вибирають (да і будь що інше роблять в залежності від умов, які створюються цим виборцям).
В які умови поставлять виборців, такий вибір вони і зроблять!!!!!!!!!!!
Хто. Визначає. Умови (правила виборного процесу, ситуацію, об'єм інформації для виборця, вплив та силу впливу на виборця і т.д.)?
Хто???
Якщо легко маніпулюють бажанням вибору товарів, то невже з іншим вибором інакше?!
Чи хтось вважає, що покупець дійсно свідомо БАЖАЄ їсти пальмову олію в усих продуктах... смачних, яскравих, привабливих?
Які умови йому створили, такі і бажання виникають.
Ілюзія свідомого вибору.
Хоча формально вибір абсолютно вільний))))))
"Краще обирати тих хто зробить ВАМ(особисто) краще" - це очевидно, надто банальна логіка з вашого боку.
По-перше вибори це конкуренція. Обидві сторони можуть маніпулювати.
По-друге вибори це не олія, де можна просто збрехати що вона корисна. Просто брехня на чесних виборах не проканає.
Не скидайте відповідальності з виборців(з себе)! Мною маніпулюють, я не винуватий.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 5818
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 16 гру, 2024 19:41
ЛАД написав: detroytred написав:
..........
Я не вважаю, що повинні обирати вумних.
Я вважаю, що повинні обирати ТИХ, хто дійсно буде сприяти розвитку держави та суспільства.
А хто це буде -- вумні, звичайні, рижі, красиві і хоч інопланетяни, все рівно.
Не считаю ум единственным критерием отбора, но согласитесь, что "сприяти розвитку держави та суспільства" лучше получится у умных.
Чи хтось вважає, що покупець дійсно свідомо БАЖАЄ їсти пальмову олію в усих продуктах... смачних, яскравих, привабливих?
Які умови йому створили, такі і бажання виникають.
У людей не возникает "бажання їсти пальмову олію в усих продуктах", но у них либо нет выбора ("їж, зо дали"), либо нет денег на покупку другого. Сейчас, например, почти нет тортов с масляным кремом - дорого.
А стосовно вибору влади їм хтось, наприклад, образно д.Сашка, Мицика та подібних пропонував на вибір?
І чи дешево буде по-справжньому здібного і охочого кандидата у владу просунути?
Чи дешевше замінників)))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31292
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 16 гру, 2024 19:50
andrijk777 написав: detroytred написав:
Я не вважаю, що повинні обирати вумних.
Я вважаю, що повинні обирати ТИХ, хто дійсно буде сприяти розвитку держави та суспільства.
А хто це буде -- вумні, звичайні, рижі, красиві і хоч інопланетяни, все рівно.
Психологія тут не складна.
Вибирають (да і будь що інше роблять в залежності від умов, які створюються цим виборцям).
В які умови поставлять виборців, такий вибір вони і зроблять!!!!!!!!!!!
Хто. Визначає. Умови (правила виборного процесу, ситуацію, об'єм інформації для виборця, вплив та силу впливу на виборця і т.д.)?
Хто???
Якщо легко маніпулюють бажанням вибору товарів, то невже з іншим вибором інакше?!
Чи хтось вважає, що покупець дійсно свідомо БАЖАЄ їсти пальмову олію в усих продуктах... смачних, яскравих, привабливих?
Які умови йому створили, такі і бажання виникають.
Ілюзія свідомого вибору.
Хоча формально вибір абсолютно вільний))))))
"Краще обирати тих хто зробить ВАМ(особисто) краще" - це очевидно, надто банальна логіка з вашого боку.
По-перше вибори це конкуренція. Обидві сторони можуть маніпулювати.
По-друге вибори це не олія, де можна просто збрехати що вона корисна. Просто брехня на чесних виборах не проканає.
Не скидайте відповідальності з виборців(з себе)! Мною маніпулюють, я не винуватий.
По буквах прочитайте.
В мене не ваше приписане "Краще обирати тих хто зробить ВАМ(особисто) краще", а "хто дійсно буде сприяти розвитку держави та суспільства".
Тобто вже через розвиток держави і суспільства краще буде для особисто умовно мене.
Вибори -- це та ж сама олія.
Те ж саме можливість маніпулювати.
Те ж саме, що і шахрайство.
Різниця тільки у ширині рамок.
Відповідальність перекладав і буду перекладати. Бо хто організовує, керує і контролює процес, той і несе ОСНОВНУ відповідальність.
От тільки напьорсточників забороняють і карають, а інших ні.
Бо да, тут ви праві і я згоден -- ліпшого іншого не вигадали.
Але це ніяк не заперечує розподіл відповідальності.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31292
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 16 гру, 2024 19:52
Успіх
Але загальна картина буде така, що заробили "те саме", або і менше!
То ще раз питання до всіх олімпіадо-фізматодипломних)) - "Як так, що ви такі ВУМНІ, але далеко вперед не втекли від 9-тикласника сільської школи???!"
Як так?©
Може таки справді відповідь у "інших якостях", а не в зазубренні 100500 наукових книжок?
Возможно, вы удивитесь, но знаю людей докторов наук (заслуживших, а не купивших это звание), которым это действительно было не нужно, хватало одной квартиры. У них просто другие интересы.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 31889
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 16 гру, 2024 20:03
ЛАД написав:Успіх
Але загальна картина буде така, що заробили "те саме", або і менше!
То ще раз питання до всіх олімпіадо-фізматодипломних)) - "Як так, що ви такі ВУМНІ, але далеко вперед не втекли від 9-тикласника сільської школи???!"
Як так?©
Може таки справді відповідь у "інших якостях", а не в зазубренні 100500 наукових книжок?
Возможно, вы удивитесь, но знаю людей докторов наук (заслуживших, а не купивших это звание), которым это действительно было не нужно, хватало одной квартиры
. У них просто другие интересы.
Они её получили за счёт налогов всех граждан СССР и прибыли госпредроиятий или жили в общежитии?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3380
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 606 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 16 гру, 2024 20:19
Vadim_ написав: ЛАД написав:Успіх
Але загальна картина буде така, що заробили "те саме", або і менше!
То ще раз питання до всіх олімпіадо-фізматодипломних)) - "Як так, що ви такі ВУМНІ, але далеко вперед не втекли від 9-тикласника сільської школи???!"
Як так?©
Може таки справді відповідь у "інших якостях", а не в зазубренні 100500 наукових книжок?
Возможно, вы удивитесь, но знаю людей докторов наук (заслуживших, а не купивших это звание), которым это действительно было не нужно, хватало одной квартиры
. У них просто другие интересы.
Они её получили за счёт налогов всех граждан СССР и прибыли госпредроиятий или жили в общежитии?
По-разному. Кто-то так, как вы пишете, кому-то осталась от родителей, кто-то купил сам за заработанные деньги. В общежитиях не живут.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 31889
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 16 гру, 2024 20:21
detroytred написав: ЛАД написав: detroytred написав:
..........
Я не вважаю, що повинні обирати вумних.
Я вважаю, що повинні обирати ТИХ, хто дійсно буде сприяти розвитку держави та суспільства.
А хто це буде -- вумні, звичайні, рижі, красиві і хоч інопланетяни, все рівно.
Не считаю ум единственным критерием отбора, но согласитесь, что "сприяти розвитку держави та суспільства" лучше получится у умных.
Чи хтось вважає, що покупець дійсно свідомо БАЖАЄ їсти пальмову олію в усих продуктах... смачних, яскравих, привабливих?
Які умови йому створили, такі і бажання виникають.
У людей не возникает "бажання їсти пальмову олію в усих продуктах", но у них либо нет выбора ("їж, зо дали"), либо нет денег на покупку другого. Сейчас, например, почти нет тортов с масляным кремом - дорого.
А стосовно вибору влади їм хтось, наприклад, образно д.Сашка, Мицика та подібних пропонував на вибір?
І чи дешево буде по-справжньому здібного і охочого кандидата у владу просунути?
Чи дешевше замінників)))
Дорого.
Не знаю, чи дешевше замінників.
Но там выбирают не по этому критерию.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 31889
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3
|7136
|
|
|32
|74680
|
Сер 01 чер, 2022 06:21
Bolt
|
|0
|14925
|
|