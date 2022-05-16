RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Освіта в Україні та світі
/
Олімпіади та освіта форумчан

Олімпіади та освіта форумчан
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
  #<1 ... 22232425>
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 19:22

  detroytred написав:..........
Я не вважаю, що повинні обирати вумних.
Я вважаю, що повинні обирати ТИХ, хто дійсно буде сприяти розвитку держави та суспільства.
А хто це буде -- вумні, звичайні, рижі, красиві і хоч інопланетяни, все рівно.
Не считаю ум единственным критерием отбора, но согласитесь, что "сприяти розвитку держави та суспільства" лучше получится у умных.

Чи хтось вважає, що покупець дійсно свідомо БАЖАЄ їсти пальмову олію в усих продуктах... смачних, яскравих, привабливих?

Які умови йому створили, такі і бажання виникають.

У людей не возникает "бажання їсти пальмову олію в усих продуктах", но у них либо нет выбора ("їж, зо дали"), либо нет денег на покупку другого. Сейчас, например, почти нет тортов с масляным кремом - дорого.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31889
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 19:38

  Wirująświatła написав:............
про морду. мне понравилась ваша реакция. Считайте что я испугался. Но желание было.
Ваши желания соответствуют вашему уровню и методам "борьбы с системой".

порадуйтесь за тех, у кого было детство, а не концлагерь. Когда дети умели дружить, а не стучали друг на друга советам дружины и парторгам. Из тех детей могли вырасти Люди с большой буквы. А ваше поколение - безвольные хомячки, поющие гимны под дудочку партии. Мои родители в т.ч.
Что могло вырасти, не знаю рабочие, учёные, космонавты, ... Но выросло то, что выросло - именно те самые хомячки, которые думают только о том, чтобы дом был полной чашей, а при первой опасности думают, как сбежать.

  ЛАД написав:Выигрывал. + заканчивал физфак ХНУ им. Горького (сейчас Каразина). Могу предположить, что за прошедшие 50 лет законы физики изменились
супер. вырисовывается целая когорта "участников и победителей" с характерными признаками.
Не знаю, какие "характерными признаки" вы способны углядеть, но что там с "изменением законов физики за последние 50 лет"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31889
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 19:40

  ЛАД написав:Что могло вырасти, не знаю рабочие, учёные, космонавты, ...
а комсомол? это же залупа конская! какой был % учёных и космонавтов от общего населения?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 16 гру, 2024 19:41, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26378
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 19:41

  detroytred написав:Я не вважаю, що повинні обирати вумних.
Я вважаю, що повинні обирати ТИХ, хто дійсно буде сприяти розвитку держави та суспільства.
А хто це буде -- вумні, звичайні, рижі, красиві і хоч інопланетяни, все рівно.

Психологія тут не складна.
Вибирають (да і будь що інше роблять в залежності від умов, які створюються цим виборцям).
В які умови поставлять виборців, такий вибір вони і зроблять!!!!!!!!!!!

Хто. Визначає. Умови (правила виборного процесу, ситуацію, об'єм інформації для виборця, вплив та силу впливу на виборця і т.д.)?
Хто???

Якщо легко маніпулюють бажанням вибору товарів, то невже з іншим вибором інакше?!
Чи хтось вважає, що покупець дійсно свідомо БАЖАЄ їсти пальмову олію в усих продуктах... смачних, яскравих, привабливих?

Які умови йому створили, такі і бажання виникають.
Ілюзія свідомого вибору.
Хоча формально вибір абсолютно вільний))))))

"Краще обирати тих хто зробить ВАМ(особисто) краще" - це очевидно, надто банальна логіка з вашого боку.
По-перше вибори це конкуренція. Обидві сторони можуть маніпулювати.
По-друге вибори це не олія, де можна просто збрехати що вона корисна. Просто брехня на чесних виборах не проканає.

Не скидайте відповідальності з виборців(з себе)! Мною маніпулюють, я не винуватий. :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5818
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 19:41

  ЛАД написав:
  detroytred написав:..........
Я не вважаю, що повинні обирати вумних.
Я вважаю, що повинні обирати ТИХ, хто дійсно буде сприяти розвитку держави та суспільства.
А хто це буде -- вумні, звичайні, рижі, красиві і хоч інопланетяни, все рівно.
Не считаю ум единственным критерием отбора, но согласитесь, что "сприяти розвитку держави та суспільства" лучше получится у умных.

Чи хтось вважає, що покупець дійсно свідомо БАЖАЄ їсти пальмову олію в усих продуктах... смачних, яскравих, привабливих?

Які умови йому створили, такі і бажання виникають.

У людей не возникает "бажання їсти пальмову олію в усих продуктах", но у них либо нет выбора ("їж, зо дали"), либо нет денег на покупку другого. Сейчас, например, почти нет тортов с масляным кремом - дорого.

А стосовно вибору влади їм хтось, наприклад, образно д.Сашка, Мицика та подібних пропонував на вибір?
І чи дешево буде по-справжньому здібного і охочого кандидата у владу просунути?
Чи дешевше замінників)))
detroytred
 
Повідомлень: 31292
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 19:50

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Я не вважаю, що повинні обирати вумних.
Я вважаю, що повинні обирати ТИХ, хто дійсно буде сприяти розвитку держави та суспільства.
А хто це буде -- вумні, звичайні, рижі, красиві і хоч інопланетяни, все рівно.

Психологія тут не складна.
Вибирають (да і будь що інше роблять в залежності від умов, які створюються цим виборцям).
В які умови поставлять виборців, такий вибір вони і зроблять!!!!!!!!!!!

Хто. Визначає. Умови (правила виборного процесу, ситуацію, об'єм інформації для виборця, вплив та силу впливу на виборця і т.д.)?
Хто???

Якщо легко маніпулюють бажанням вибору товарів, то невже з іншим вибором інакше?!
Чи хтось вважає, що покупець дійсно свідомо БАЖАЄ їсти пальмову олію в усих продуктах... смачних, яскравих, привабливих?

Які умови йому створили, такі і бажання виникають.
Ілюзія свідомого вибору.
Хоча формально вибір абсолютно вільний))))))

"Краще обирати тих хто зробить ВАМ(особисто) краще" - це очевидно, надто банальна логіка з вашого боку.
По-перше вибори це конкуренція. Обидві сторони можуть маніпулювати.
По-друге вибори це не олія, де можна просто збрехати що вона корисна. Просто брехня на чесних виборах не проканає.

Не скидайте відповідальності з виборців(з себе)! Мною маніпулюють, я не винуватий. :D :D

По буквах прочитайте.
В мене не ваше приписане "Краще обирати тих хто зробить ВАМ(особисто) краще", а "хто дійсно буде сприяти розвитку держави та суспільства".
Тобто вже через розвиток держави і суспільства краще буде для особисто умовно мене.

Вибори -- це та ж сама олія.
Те ж саме можливість маніпулювати.
Те ж саме, що і шахрайство.
Різниця тільки у ширині рамок.

Відповідальність перекладав і буду перекладати. Бо хто організовує, керує і контролює процес, той і несе ОСНОВНУ відповідальність.
От тільки напьорсточників забороняють і карають, а інших ні.

Бо да, тут ви праві і я згоден -- ліпшого іншого не вигадали.
Але це ніяк не заперечує розподіл відповідальності.
detroytred
 
Повідомлень: 31292
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 19:52

Успіх
Але загальна картина буде така, що заробили "те саме", або і менше!

То ще раз питання до всіх олімпіадо-фізматодипломних)) - "Як так, що ви такі ВУМНІ, але далеко вперед не втекли від 9-тикласника сільської школи???!"

Як так?©

Може таки справді відповідь у "інших якостях", а не в зазубренні 100500 наукових книжок?
Возможно, вы удивитесь, но знаю людей докторов наук (заслуживших, а не купивших это звание), которым это действительно было не нужно, хватало одной квартиры. У них просто другие интересы.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31889
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 20:03

  ЛАД написав:Успіх
Але загальна картина буде така, що заробили "те саме", або і менше!

То ще раз питання до всіх олімпіадо-фізматодипломних)) - "Як так, що ви такі ВУМНІ, але далеко вперед не втекли від 9-тикласника сільської школи???!"

Як так?©

Може таки справді відповідь у "інших якостях", а не в зазубренні 100500 наукових книжок?
Возможно, вы удивитесь, но знаю людей докторов наук (заслуживших, а не купивших это звание), которым это действительно было не нужно, хватало одной квартиры. У них просто другие интересы.

Они её получили за счёт налогов всех граждан СССР и прибыли госпредроиятий или жили в общежитии?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3380
З нами з: 23.05.14
Подякував: 606 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 20:19

  Vadim_ написав:
  ЛАД написав:Успіх
Але загальна картина буде така, що заробили "те саме", або і менше!

То ще раз питання до всіх олімпіадо-фізматодипломних)) - "Як так, що ви такі ВУМНІ, але далеко вперед не втекли від 9-тикласника сільської школи???!"

Як так?©

Може таки справді відповідь у "інших якостях", а не в зазубренні 100500 наукових книжок?
Возможно, вы удивитесь, но знаю людей докторов наук (заслуживших, а не купивших это звание), которым это действительно было не нужно, хватало одной квартиры. У них просто другие интересы.

Они её получили за счёт налогов всех граждан СССР и прибыли госпредроиятий или жили в общежитии?

По-разному. Кто-то так, как вы пишете, кому-то осталась от родителей, кто-то купил сам за заработанные деньги. В общежитиях не живут.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31889
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 20:21

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:..........
Я не вважаю, що повинні обирати вумних.
Я вважаю, що повинні обирати ТИХ, хто дійсно буде сприяти розвитку держави та суспільства.
А хто це буде -- вумні, звичайні, рижі, красиві і хоч інопланетяни, все рівно.
Не считаю ум единственным критерием отбора, но согласитесь, что "сприяти розвитку держави та суспільства" лучше получится у умных.

Чи хтось вважає, що покупець дійсно свідомо БАЖАЄ їсти пальмову олію в усих продуктах... смачних, яскравих, привабливих?

Які умови йому створили, такі і бажання виникають.

У людей не возникает "бажання їсти пальмову олію в усих продуктах", но у них либо нет выбора ("їж, зо дали"), либо нет денег на покупку другого. Сейчас, например, почти нет тортов с масляным кремом - дорого.

А стосовно вибору влади їм хтось, наприклад, образно д.Сашка, Мицика та подібних пропонував на вибір?
І чи дешево буде по-справжньому здібного і охочого кандидата у владу просунути?
Чи дешевше замінників)))
Дорого.
Не знаю, чи дешевше замінників.
Но там выбирают не по этому критерию.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31889
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 22232425>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Освіта у Великобританіі для украінців
Volodymyr Oliiar » П'ят 15 лип, 2022 17:31
3 7136
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лип, 2022 22:20
Volodymyr Oliiar
Освіта за кордоном 1, 2, 3, 4
Bolt » Пон 16 тра, 2022 06:15
32 74680
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 чер, 2022 06:21
Bolt
Освіта в Словаччині. Отримай європейську освіту БЕЗКОШТОВНО!
mega-andruy » П'ят 04 чер, 2021 15:51
0 14925
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 чер, 2021 15:51
mega-andruy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7157)
16.12.2024 20:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.