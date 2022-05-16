Олімпіади та освіта форумчан

Додано: Пон 16 гру, 2024 21:05

ЛАД написав: Wirująświatła написав: ЛАД написав: Что могло вырасти, не знаю рабочие, учёные, космонавты, ... Что могло вырасти, не знаю рабочие, учёные, космонавты, ... а комсомол? это же залупа конская! какой был % учёных и космонавтов от общего населения? а комсомол? это же залупа конская! какой был % учёных и космонавтов от общего населения?

Вы время от времени подтверждаете характеристику, которую вам когда-то дал Starikan.

Специально, чтобы не забывали? Вы время от времени подтверждаете характеристику, которую вам когда-то далСпециально, чтобы не забывали?

характеристику которую вам дал. не забыли? хотя что один, что другой мрази редкие. у вас ещё иногда проскальзывает искорка какого-то смысла. Но деградация общечеловеческих ценностей глубокая. Хоть вам и пофиг но мне интересно наблюдать как взаимосвязаны деградация с точкой зрения и манерой общения, в частности с переходами на личности.и да неужели вы думаете что ваше мнение как то на меня влияет? Да я бы сгнил уже если бы давал на себя влиять всем желающим.если что я на вас влиять даже не собираюсь. Как и на остальных здесь.