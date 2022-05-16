Олімпіади та освіта форумчан

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ЛАД написав:Что могло вырасти, не знаю рабочие, учёные, космонавты, ...
а комсомол? это же залупа конская! какой был % учёных и космонавтов от общего населения?
Вы время от времени подтверждаете характеристику, которую вам когда-то дал Starikan. Специально, чтобы не забывали?
характеристику которую вам дал хотаб. не забыли? хотя что один, что другой мрази редкие. у вас ещё иногда проскальзывает искорка какого-то смысла. Но деградация общечеловеческих ценностей глубокая. Хоть вам и пофиг но мне интересно наблюдать как взаимосвязаны деградация с точкой зрения и манерой общения, в частности с переходами на личности.
и да неужели вы думаете что ваше мнение как то на меня влияет? Да я бы сгнил уже если бы давал на себя влиять всем желающим. если что я на вас влиять даже не собираюсь. Как и на остальных здесь.
и да неужели вы думаете что ваше мнение как то на меня влияет?
Да. Несколько твоих истерик и один вербальный порыв драться тому подтверждение. Лучше любых твоих слов сейчас. О том, что ты открыл всем свою недалекую сущность перед всем форумом, попытавшись обесценить разум, знания, образование - я даже упоминать не буду. Это пожалуй твои максимальные репутационных потери в глазах сообщества. Особенно ценно, что случилось это не из желания поговорить о знаниях и науке в целом, а была попытка поязвить. Закономерным результатом (ластом по хлебалу) , который ты тут выгреб от сообщества - удовлетворен!!
Wirująświatła написав:------------------------------------------------------------ ЛАД Что могло вырасти, не знаю рабочие, учёные, космонавты, ... ----------------------------- а комсомол? это же залупа конская! какой был % учёных и космонавтов от общего населения?
Вы время от времени подтверждаете характеристику, которую вам когда-то дал Starikan. Специально, чтобы не забывали?
характеристику которую вам дал хотаб. не забыли? хотя что один, что другой мрази редкие. у вас ещё иногда проскальзывает искорка какого-то смысла. Но деградация общечеловеческих ценностей глубокая. Хоть вам и пофиг но мне интересно наблюдать как взаимосвязаны деградация с точкой зрения и манерой общения, в частности с переходами на личности.
и да неужели вы думаете что ваше мнение как то на меня влияет? Да я бы сгнил уже если бы давал на себя влиять всем желающим. если что я на вас влиять даже не собираюсь. Как и на остальных здесь.
Я на вас тоже. Более того, уверен, что это было бы бесполезно. А ваше "мразб" по отношению к Starikan"у ярко демонстрирует как вы "не переходите" на личности. С Hotab"ом хотя бы понятны причины - он вас всё время макает, а Starikan в ваш адрес высказался всего один раз и достаточно давно. Вы, оказывается, не только крайне обидчивый, но ещё и очень злопамятный. Нет желания съездить а США и дать ещё и ему по морде?
"Ми повинні підтримати Україну військово. До кінця зими Євросоюз підготує 75 тис. українських військових. Цього місяця Євросоюз надав Україні 4,2 млрд євро підтримки до її бюджету. І з січня ми будемо надавати 1,5 млрд євро щомісяця", - наголосила Каллас. https://www.unian.ua/war/dopomoga-ukraj ... 54658.html