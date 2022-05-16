RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Освіта в Україні та світі
/
Олімпіади та освіта форумчан

Олімпіади та освіта форумчан
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 21:05

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Что могло вырасти, не знаю рабочие, учёные, космонавты, ...
а комсомол? это же залупа конская! какой был % учёных и космонавтов от общего населения?

Вы время от времени подтверждаете характеристику, которую вам когда-то дал Starikan.
Специально, чтобы не забывали?

характеристику которую вам дал хотаб. не забыли? хотя что один, что другой мрази редкие. у вас ещё иногда проскальзывает искорка какого-то смысла. Но деградация общечеловеческих ценностей глубокая. Хоть вам и пофиг но мне интересно наблюдать как взаимосвязаны деградация с точкой зрения и манерой общения, в частности с переходами на личности.

и да неужели вы думаете что ваше мнение как то на меня влияет? Да я бы сгнил уже если бы давал на себя влиять всем желающим. :D если что я на вас влиять даже не собираюсь. Как и на остальных здесь.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26393
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 21:42

Wirująświatła

и да неужели вы думаете что ваше мнение как то на меня влияет?


Да. Несколько твоих истерик и один вербальный порыв драться тому подтверждение. Лучше любых твоих слов сейчас.
О том, что ты открыл всем свою недалекую сущность перед всем форумом, попытавшись обесценить разум, знания, образование - я даже упоминать не буду. Это пожалуй твои максимальные репутационных потери в глазах сообщества.
Особенно ценно, что случилось это не из желания поговорить о знаниях и науке в целом, а была попытка поязвить. Закономерным результатом (ластом по хлебалу) , который ты тут выгреб от сообщества - удовлетворен!!
Hotab
 
Повідомлень: 13806
З нами з: 15.02.09
Подякував: 369 раз.
Подякували: 2295 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 22:15

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:------------------------------------------------------------
ЛАД
Что могло вырасти, не знаю рабочие, учёные, космонавты, ...
-----------------------------
а комсомол? это же залупа конская! какой был % учёных и космонавтов от общего населения?

Вы время от времени подтверждаете характеристику, которую вам когда-то дал Starikan.
Специально, чтобы не забывали?

характеристику которую вам дал хотаб. не забыли? хотя что один, что другой мрази редкие. у вас ещё иногда проскальзывает искорка какого-то смысла. Но деградация общечеловеческих ценностей глубокая. Хоть вам и пофиг но мне интересно наблюдать как взаимосвязаны деградация с точкой зрения и манерой общения, в частности с переходами на личности.

и да неужели вы думаете что ваше мнение как то на меня влияет? Да я бы сгнил уже если бы давал на себя влиять всем желающим. :D если что я на вас влиять даже не собираюсь. Как и на остальных здесь.

Я на вас тоже. Более того, уверен, что это было бы бесполезно.
А ваше "мразб" по отношению к Starikan"у ярко демонстрирует как вы "не переходите" на личности. С Hotab"ом хотя бы понятны причины - он вас всё время макает, а Starikan в ваш адрес высказался всего один раз и достаточно давно.
Вы, оказывается, не только крайне обидчивый, но ещё и очень злопамятный. Нет желания съездить а США и дать ещё и ему по морде? :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31886
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 23:52

"Ми повинні підтримати Україну військово. До кінця зими Євросоюз підготує 75 тис. українських військових. Цього місяця Євросоюз надав Україні 4,2 млрд євро підтримки до її бюджету. І з січня ми будемо надавати 1,5 млрд євро щомісяця", - наголосила Каллас.
https://www.unian.ua/war/dopomoga-ukraj ... 54658.html
detroytred
 
Повідомлень: 31299
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 01:45

  Успіх написав:Ясно. Розходимось.
Кіна не буде!©😁

Прийшов злий лісник(закреслено) - прийшла добра мавка і розігнала всіх браконьєрів😁😁😁

Перепрошую, пане Долярчику (навіть дуже :oops:, не хочу Вас образити), але Ви нам щось недоговорюєте...
Лісова пісня матеріал 10 класу :mrgreen:
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4692
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1040 раз.
Подякували: 2004 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 02:20

Ірина_

Лісова пісня матеріал 10 класу :mrgreen:



«Друг наспівав» :P

Ще варіант (також не хотів його образити): «так на ютубі є знятий фільм!!» :oops:

Ну а тут може і хотів би когось пощипати:
«Так а ви, Ірина, в 10-му класі відвідували укр.літературу, не бунтували, чи що?» 😅
Hotab
 
Повідомлень: 13806
З нами з: 15.02.09
Подякував: 369 раз.
Подякували: 2295 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 15:00

  Ірина_ написав:
  Успіх написав:Ясно. Розходимось.
Кіна не буде!©😁

Прийшов злий лісник(закреслено) - прийшла добра мавка і розігнала всіх браконьєрів😁😁😁

Перепрошую, пане Долярчику (навіть дуже :oops:, не хочу Вас образити), але Ви нам щось недоговорюєте...
Лісова пісня матеріал 10 класу :mrgreen:

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7287
З нами з: 18.03.21
Подякував: 236 раз.
Подякували: 957 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 15:23

Re: Олімпіади та освіта форумчан

  Hotab написав:Ну а тут може і хотів би когось пощипати:

:mrgreen: най буде

  Hotab написав:«Так а ви, Ірина, в 10-му класі відвідували укр.літературу, не бунтували, чи що?» 😅

Я була дуже чемна, не те що зараз :oops:
А бунтувала на предметах алгебри, геометрії, пізніше нерви мені тріпала вища математика, теорія ймовірності. В душі розуміла емоції Нобеля...
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4692
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1040 раз.
Подякували: 2004 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 26272829
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Освіта у Великобританіі для украінців
Volodymyr Oliiar » П'ят 15 лип, 2022 17:31
3 7139
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лип, 2022 22:20
Volodymyr Oliiar
Освіта за кордоном 1, 2, 3, 4
Bolt » Пон 16 тра, 2022 06:15
32 74687
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 чер, 2022 06:21
Bolt
Освіта в Словаччині. Отримай європейську освіту БЕЗКОШТОВНО!
mega-andruy » П'ят 04 чер, 2021 15:51
0 14927
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 чер, 2021 15:51
mega-andruy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4468)
17.12.2024 14:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.