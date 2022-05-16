най буде
Я була дуже чемна, не те що зараз
А бунтувала на предметах алгебри, геометрії, пізніше нерви мені тріпала вища математика, теорія ймовірності. В душі розуміла емоції Нобеля...
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Додано: Вів 17 гру, 2024 15:23
Re: Олімпіади та освіта форумчан
най буде
Я була дуже чемна, не те що зараз
А бунтувала на предметах алгебри, геометрії, пізніше нерви мені тріпала вища математика, теорія ймовірності. В душі розуміла емоції Нобеля...
Додано: Вів 17 гру, 2024 15:54
Ірина_
Почекайте, теорія ймовірності точно у ВУЗі була, не в 11 класі? Я вже забув де вивчав.
Ще памʼятаю (але це вже у ВУЗі) дівний предмет ОТПР (основи теорії прийняття рішень). Досі хотів би дізнатись, це предмет для загальної бази бакалавратного диплому, чи він є профільним в якихось професіях?
Додано: Вів 17 гру, 2024 16:05
Re: Олімпіади та освіта форумчан
Теорвер то вже в ВУЗі. В 11 класі навіть в фізмат ліцеї в нас не було, щоправда, в ліцеї в 11 класі всі пари з математики (у нас були саме пари, по два урока підряд) ми готувалися до вступних іспитів, розвʼязували задачі для вступників
Додано: Вів 17 гру, 2024 16:18
Скоріше в ліцеях можуть викладати, в школах сумніваюся.
У мене був в університеті, не профільний. Не пригадаю скільки, але точно не багато годин того пекла
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