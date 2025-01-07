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У перший рік війни українці
вивезли за кордон $35 мільярдів

У перший рік війни українці вивезли за кордон $35 мільярдів
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2025 15:18

У перший рік війни українці вивезли за кордон $35 мільярдів

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський заявив, що у перший рік повномасштабної війни українці вивезли за кордон 35 млрд доларів, що призвело до обвалу економіки.

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У перший рік війни українці вивезли за кордон $35 мільярдів
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2025 15:18

верю Володя, если ток по одному эпизоду, венгры приняли чемодан с 13 млн. долл, которые наша таможня "не заметила", то конечно такими темпами 35 ярдов было
stokoz
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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