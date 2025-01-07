Президент Володимир Зеленський заявив, що у перший рік повномасштабної війни українці вивезли за кордон 35 млрд доларів, що призвело до обвалу економіки.
Дивися повний текст
У перший рік війни українці вивезли за кордон $35 мільярдів
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 лют, 2025 15:18
У перший рік війни українці вивезли за кордон $35 мільярдів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
У перший рік війни українці вивезли за кордон $35 мільярдів
Додано: Сер 05 лют, 2025 15:18
верю Володя, если ток по одному эпизоду, венгры приняли чемодан с 13 млн. долл, которые наша таможня "не заметила", то конечно такими темпами 35 ярдов было
|