В Україні існують певні категорії осіб, які мають право вийти на пенсію не після досягнення 60 років, а значно раніше — навіть у 45 років.
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Хто може вийти на пенсію вже з 45 років (пояснення Пенсійного фонду)
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 12:21
Хто може вийти на пенсію вже з 45 років (пояснення...
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Хто може вийти на пенсію вже з 45 років (пояснення Пенсійного фонду)
Додано: П'ят 30 тра, 2025 12:22
"викладачі із 25-річним стажем у школах і вищих навчальних закладах, правоохоронців (включаючи співробітників поліції, СБУ, ДБР);"
А це що за "молоді пенсіонери" тяжкої праці в порівнянні з викладачами?
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