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Хто може вийти на пенсію вже
з 45 років (пояснення...

Хто може вийти на пенсію вже з 45 років (пояснення...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 12:21

Хто може вийти на пенсію вже з 45 років (пояснення...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні існують певні категорії осіб, які мають право вийти на пенсію не після досягнення 60 років, а значно раніше — навіть у 45 років.

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Хто може вийти на пенсію вже з 45 років (пояснення Пенсійного фонду)
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 12:22

"викладачі із 25-річним стажем у школах і вищих навчальних закладах, правоохоронців (включаючи співробітників поліції, СБУ, ДБР);"
А це що за "молоді пенсіонери" тяжкої праці в порівнянні з викладачами?
salvydas
 
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