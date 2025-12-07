RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
З магазинів зникнуть популярні
товари з 1 січня 2026

З магазинів зникнуть популярні товари з 1 січня 2026
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 19:01

З магазинів зникнуть популярні товари з 1 січня 2026

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня Україна перестане використовувати назви деяких алкогольних продуктів, тому їхні назви зникнуть з полиць магазинів.

Дивися повний текст
З магазинів зникнуть популярні товари з 1 січня 2026
R2
Робот новин
 
Повідомлень: 100715
З нами з: 14.05.04
