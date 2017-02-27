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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 чер, 2020 18:14
somilitark написав: stm написав:
Неа, РФ режет трубы газа,
Сказочный бред,ну как вы себе это представляете?
Есть контракт на прокачку газа,причём на 5 лет.По системе качай не качай,но всё равно плати.
Кто что режет?
У кого там подгорает?
Я думаю все набагато елементарніше
Газ в Україну заходить по трьох трубопроводам
Москалики навіть один використовують на 20%
Як на мене не дивно - що на двох інших вони можуть розпочинати демонтаж(особливо в світлі того що поляки з ними угоду про транзит не підписали)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Сер 17 чер, 2020 18:15
Сибарит написав: Искатель написав:
Приветствую, дружище!
По моим данным, вчера взяли дежурную двадцатку. А почему Вы решили, что НБУ купил 50 млн?
И в "Анализе ликвидности" пока нет данных по вчерашнему дню.
Данных нет на страничке, а в файле архива они давно появились. Там, похоже, переделывают сайт под новый индекс ставок - получился легкий бардак.
Теоретически возможно, что в нужную нам графу попало что-то лишнее, но такого "мусора" в плюс я не припоминаю. У НБУ иногда получается провести интервенцию методом выбора лучшей цены, которую не замечают участники торгов, особенно после длительного перерыва в использовании данного метода. В понедельник сведем все данные - станет яснее. Может быть.
Кажется, лишние 30 млн. нашлись:https://news.finance.ua/ru/news/-/47285 ... utnyj-svop
Национальный банк заключил с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) валютный своп, по которому предоставил ЕБРР 798 млн грн и получил от него 30 млн долл. США сроком на 1 месяц с возможностью пролонгации.
Почему-то, в очередной раз, проигнорировали собственный официальный сайт при опубликовании новости.
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Сибарит
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Додано: Сер 17 чер, 2020 18:15
Moneta написав:
СЕРЕДА, 17 ЧЕРВНЯ 2020, 16:37
Фінансовий комітет ВР підтримав проєкт постанови про оцінку діяльності Смолія.
Як зазначає "Інтерфакс-Україна", проєкт постанови підтримали 18 нардепів, 3 проголосували проти, 2 - утрималися.
Moneta написав:Народні депутати дозволили "надрукувати грошей" для погашення боргів на ринку електроенергії
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заходи погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії, який передбачає докапіталізацію НАЕК "Енергоатом" і "Укргідроенерго" за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики.
За відповідний законопроєкт №2386 проголосували 243 народних депутата.
Так а причем тут НБУ? Это депутаты приказывают Минфину выпустить ценные бумажки, которые продадут государственным банкам и эти деньги разворуют через предприятия-банкроты.
НБУ-то тут причем? Он как раз и мешает этим ворюгам набить карманы эмиссионной гривней. Правда, ворюги пошли другим путем - выпустили бумажки, под которые НБУ просто вынужден напечатать гривню. Конечно неподконтрольный людям с улицы НацБанк вызывает агрессию у Шариковых. Вот они и хотят "всё отнять и поделить", для чего им нужен свой человек во главе НБУ. Кстати, "делить" они будут меж собой. А отнимать наше общее, за которое мы все уже должны.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 18:43
stm написав: somilitark написав:
А вот и политическая бомба:
В ОП написали новый закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО с имплементированной "формулой Штайнмайера", - Ермак
Нас разворачивают в рашу,вливают в наглую в ордло,так что курс гривны прогнозировать гиблая затея,может быть через год про такую валюту даже перестанут вспоминать
Неа, РФ режет трубы газа, США даёт опять джавелины. Нифига не разворот, всё самое интересное впереди. ЕБРР помимо Укрэксима готово выделять денег на дороги. Потихоньку интегрируют нас как раз в другую сторону от РФ. Ещё бы мы даже не заикались про воду в Крым и вообще сказка.
Так клоунов и ермаков никак не оттянешь от миролюбивых глаз и денег путена.
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goldfinger
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