Додано: П'ят 19 чер, 2026 18:58

Ой+ написав: А точніші цифри наводив, наприклад, з інвалідністю 3,7 млн, а не 1 як ви вперто пишете. А точніші цифри наводив, наприклад, з інвалідністю 3,7 млн, а не 1 як ви вперто пишете.

1 В 2021 було менше 3 млн , бо 600 000 тільки з 2022 нам додала війна2 Інвалід-інваліду - різниця50% інваліди 3 групи.... Наприклад я можу мати інвалідність 3 групи, що не заважає мені платити податки всі роки і отримати пенсію по віку а не по інвалідності3 Є 240 000 дітей інвалідів , які не входять в групу працездатні, є приблизно 1-1,5 млн пенсіонерів інвалідів....ТомуВ працездатній групі є 1 млн інвалідів і 1 млн жінок в декреті - ... всі інші хитровимахані мудельмани , а вже по якій причині вони хитровимахані - мене не цікавитьЗлодій навіть після вироку суду вважає себе не винуватим.І останнєНаявність в Україні трьох бугаті вейрон вартістю в 2 млн доларів і ще десять-сто якихось інших дорогих в розрізі 9000 машин дорожче 3,2 млн гривень -не роблять погоди , спробуйте просто провести операцію усереднення(8900 * 80 000 доларів + 90 * 200 000 доларів + 8 * 1 000 000 + 2 * 2 000000 )/9000 =82 445 долари.....ПСце ж такі як Ви виховали СмілянськогоЦе ж Ви вважаєте айтішника суперлюдиною який може переїхати , а двірника не хочете навіть помічати бо він для вас другого сорту..Тому є москальська приказканеча на зеркало пенять коль рожа крива....ППСа що таке БАЗОВИЙ ДОХІДвін звідки береться? з плісняви?Ви не можете забезпечити щоб 8 млн сплачувало по 5000 грн/місяць податків... але злегка ... промовчу на базовий дохід в 25 000 (500 доларів) для 40 млн ?