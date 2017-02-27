budivelnik написав:Якщо електрика дорога для підприємства і дешева для населення-то це програш в податках
Це хороша модель для країни де мало пенсіонерів/інвалідів і багато працівників, а не для України.
я щось не зрозумів а в чому унікальність України в демографічному плані в порівнянні з країнами Східної Європи? Те саме що й там 1,5 особи працездатного віку на 1 пенсіонера Друге питання що офіційно працює 1 особа.... Тепер про інше.. В мене в магазині 2000 квт*год споживання Якщо зменшити з 15 грн до 10 грн - то це виграш для Бізнесу в 10 000 грн... У моїх працівників споживання дома 300-400 квт на кожну СІМЮ ( в якій по факту має бути два працюючих) Тобто мені потрібно компенсувати мінімум по 1500 грн.. з яких Держава отримає в пенсійний ДОДАТКОВО 120 грн... То працівник отримає хай +1000( вистарчить на 160квт при рості з 4,32 до 10) на руки , пенсіонер отримає +120 на руки , Держава отримає + 100 на кожного працівника.. Про таксі я взагалі мовчу, там співвідношення ще краще для працівника.
в тому, що тобі нарешті дійшло, що твої цифри фантасмагоричні
Так в тебе ж вийшли такі самі? в мене 8 млн , ти здурі нарахував 7,5 ? в чому фантасмагорія в тому що ти не в стані зрозуміти навіть тобою написане?
вони фантасмагоричні в тому що немає в нас стільки робітників хто працюють і не платять податки. а твої хотєлкі всіх загнати за станок от "мала до вєліка" - не в той час і не в тій країні ти народився. в інший час ти б розгулявся. а так тільки слюною брижщеш.
budivelnik написав:це ж такі як Ви виховали Смілянського Це ж Ви вважаєте айтішника суперлюдиною який може переїхати , а двірника не хочете навіть помічати бо він для вас другого сорту.. Тому є москальська приказка неча на зеркало пенять коль рожа крива.... ППС а що таке БАЗОВИЙ ДОХІД він звідки береться? з плісняви? Ви не можете забезпечити щоб 8 млн сплачувало по 5000 грн/місяць податків... але злегка ... промовчу на базовий дохід в 25 000 (500 доларів) для 40 млн ?
Поки дрібнобуржуазна діяльність приносить дохід вище середнього, то і відповідні погляди мають підгрунтя. Але в рітейлі йде тренд на глобалізацію, таксі також може перейти до роботів. І тоді ідея базового доходу стане цікавіша. Наразі про 25 тис. не йдеться, хоча би ПМ для тих, хто потребує. Щодо айтівців, то їм легше працевлаштуватись у порівнянні з більшістю інших професій. Хоча і двірник, можливо, також на кращих умовах має шанс працювати скажімо в ЄС. Половина айтівців ФОПи, а друга половина платить більші податки за пересічних. Я проти дикого капіталізму зразка 17 ст, а за подібний до скандинавської моделі з прогресивним оподаткуванням і перерозподілом. У нас бачу, що навпаки, успішно обдираються мільйони щоби 20 тис. топчиків цілком офіційно отримували доходи, що викривляють їхні орієнтири по життю. Ну ще неофіційних є не менша к-ть.
щоби 20 тис. топчиків цілком офіційно отримували доходи, що викривляють
Яку суму освоюють ці топчики? Який це відсоток від зібраних податків? Ви зараз підігріваєте маячню всяких won-їв і Ям, які цілком природнє не бажання ділитись пояснюють якоюсь дічью «не хочу годувати жирних кабанів».
щоби 20 тис. топчиків цілком офіційно отримували доходи, що викривляють
Яку суму освоюють ці топчики? Який це відсоток від зібраних податків? Ви зараз підігріваєте маячню всяких won-їв і Ям, які цілком природнє не бажання ділитись пояснюють якоюсь дічью «не хочу годувати жирних кабанів».
Скільки точно це таємниця більша за військову, але ще 2023 р.:
Беремо крайню групу, яка впевнений тільки покращила показники, то 14 тис виносили 10 млрд в місяць. Наприклад:
На першому місці за рівнем заробітної плати опинився виконавчий директор ДП "Ліси України" Ігор Лицур. У 2025-му йому заплатили 18 млн 543 тис. грн. З них 8 млн 623 тис. грн – це премія. Щомісячна зарплата Лицура склала 1 млн 545 тис. грн. Це значно більше, ніж, наприклад, у гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського (він заявляв, що заробляє близько 700 тис. грн після оподаткування). На другому місці за рівнем зарплати опинився директор департаменту фінансів ДП "Ліси України" Павло Іванов. Минулого року він заробив 16 млн 909 тис. грн. Це близько 1,4 млн грн на місяць. Секрет такої суми – величезна премія. У Лицура минулого року вона склала 6 млн 607 млн грн (сукупно за весь 2025-й). https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... poshti.htm
Я справді переконаний, що це зажирно, коли 0,1% працівників отримує близько 10% фонду зарплат. Більше того я за сплату податків, ще раз повторюсь з геометричною прогресією, адмініструвати яку в час сучасних технологій жодних проблем, та справедливіший перерозподіл. Якщо питання до мене, то я вже і сплачував в 90-ті податки 60%, коли була така шкала. Не треба придумувати велосипед, а брати цілком певну європейську модель, наприклад польську, і впроваджувати.
Я справді переконаний, що це зажирно, коли 0,1% працівників отримує близько 10% фонду зарплат.
Так оті цифри статистики це бюджетники? Бо і я в групі 100+ тисяч на місяць. Та навіть 200+, це те що офіційно . І це всі пілоти авіакомпанії так. Знайомий ойтішник в ок-7 показував мені під 200 тис світлих доходів. Яка там ставка податку хз, мабуть 18%. Броньований, так до слова. Але ж ми не бюджетники, а навпаки. Якщо що, то я теж проти мільйонних зарплат топів пошти. Десь 100 тисяч топу бюджетної організації було б за очі в місяць. Але все ж вони всі разом ледве відкусують 5% загального пирога. Тому коли won з ямою гордяться що нічого не платять державі бо не хочуть годувати смілянсткого , то це чисте лицемірство.
Hotab написав:Так оті цифри статистики це бюджетники? Бо і я в групі 100+ тисяч на місяць.
Лісники це і не бюджетники, але і не приватники, наприклад. Монопольна держструктура. І таких не так і мало. Ще і окрім мільйонних зарплат та премій впевнений, що все купу всіляких ніштяків. Ну а інше питання, що ще є маса бюджетникиів типу митарів, податківців, силовиків, які нехай мають зарплати деколи навіть і до 100 тис., але доганяються на мільйони, а то і в підсумку і на мільярди грн. Таких то ще побільше ніж 0,1%. До айтівців якраз по моєму у суспільства навіть при мільярдних доходах, а є і такі на щастя, питань особливо нема.