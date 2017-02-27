мы просто привыкли, что существует некий пенсионный фонд, с которого платят пенсии всем, и другой подход не рассматривается. отсутствие пенсионного фонда — это сразу смерть))
но вместе с тем нигде в мире нет «детского фонда», и детей содержат родители — и это считается само собой разумеющееся. а можно было бы драть налоги в детский фонд и платить детям «пенсию» до 18 лет. ведь если кто-то вдруг на фронте точно так же потерял способность их содержать? что тогда делать? вешаться, конечно, сразу
мы просто привыкли, что существует некий пенсионный фонд, с которого платят пенсии всем, и другой подход не рассматривается. отсутствие пенсионного фонда — это сразу смерть))
но вместе с тем нигде в мире нет «детского фонда», и детей содержат родители — и это считается само собой разумеющееся. а можно было бы драть налоги в детский фонд и платить детям «пенсию» до 18 лет. ведь если кто-то вдруг на фронте точно так же потерял способность их содержать? что тогда делать? вешаться, конечно, сразу
поки в світі краще не придумали. різниця лише пенсійний фонд інвестує чи солідарна система?
мы просто привыкли, что существует некий пенсионный фонд, с которого платят пенсии всем, и другой подход не рассматривается. отсутствие пенсионного фонда — это сразу смерть))
но вместе с тем нигде в мире нет «детского фонда», и детей содержат родители — и это считается само собой разумеющееся. а можно было бы драть налоги в детский фонд и платить детям «пенсию» до 18 лет. ведь если кто-то вдруг на фронте точно так же потерял способность их содержать? что тогда делать? вешаться, конечно, сразу
Треба розглянути наявність майна в пенсіонерів.. і дати можливість отримувати додаткові виплати під заставу майна в Державному органі... А отримані кошти цьому фонду хай повертають ті хто хоче отримати спадок, якщо ж витрати більші ніж спадок-то переходить у власність фонду.. Взагалі пенсіонери у нас малограмотні(економічно) тому будуть перебиватись з хліба на воду зберігаючи для нащадків трьохкімнатну на Хрещатику