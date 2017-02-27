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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 23 чер, 2026 14:56
tester3373 написав:
хтось вже переходить з бакса у євро? де це найкраще зробити по кросу?
Серед банків - Кредобанк, 1.1449 на момент.
Але ж забирати потім по 1700 в день.
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Додано: Вів 23 чер, 2026 15:27
tester3373 написав:
хтось вже переходить з бакса у євро? де це найкраще зробити по кросу?
А що вже пора? Мені здається зарано ще!
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