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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 чер, 2026 18:25
sergey_sryvkin написав: budivelnik написав: moveton написав:
Разве? Вычет НДС не сможет сделать по очевидной причине. Но записать в затраты почему нет?
Тобто для Вас купити дорожче на 20% ( бо витрати в ПДВ не поставиш) - це нормальний варіант для покупця?
А якщо ціна нижча на 30% ?
Це вже деталі.
Нижча на 30% вона може бути тільки там де немає оподаткування ПДВ....
Ще раз( вже сторінок пять тому пояснював)
Якщо ФОП в когось купив і цей хтось є платником ПДВ, значить 20% ПДВ цей ФОП оплатив при покупці.
Тепер цей ФОП продає платнику ПДВ... тепер ЩЕ 20% заплатить покупець платник ПДВ коли буде використовувати(продавати) куплене.
Тобто тільки знижка в 44% оправдає купівлю у ФОПа не платника ПДВ
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Додано: Сер 24 чер, 2026 18:31
sergey_sryvkin написав: budivelnik написав:
Якщо я вкладу в станок і отримаю від роботи на цьому станку додатковий дохід(ріст продуктивності праці) - то цей дохід буде оподатковуватись пдв+пдфо+військовий+єсв
а якщо я таку ж суму вкладу на депозит то виграю як мінімум 42% (Єсв+ПДВ)
ЄСВ - це тільки якщо ви весь дохід пустите на ЗП, що не факт.
А щодо депозиту - ставка депозиту зазвичай сильно менша ніж дохід виробництва. Інакше це не рентабельне виробництво. Тому тре порівнювати не відсотки, а суми.
Взагалі я вважаю що податок на депозити це дурня, ніякий то не "дохід".
Треба як мінімум враховувати інфляцію, а також збирати такі "податки" з сотні банків, а не з мільйонів громадян. Хай закладуть це в ставки (знизять їх на 2-3 відсотки за необхідності) і не морочать людям голову.
Розкажіть но мені-як ВИ легально можете вивести гроші? так щоб мали можливість їх ЛЕГАЛЬНО витратити....
Ну вклали ви 1 млн..... тут ще +/- ясно , поки не повернете доти податків немає, а тепер Ви ВИРІШИЛИ
або - вивести цей млн з бізнесу? якщо фірма акцій не має і по чорному у Вас її не куплять -Ви вже заплатите по повній...
або - виводити прибуток з цього млн... тут також без шансів... щось заховаєте як 1% корпоративних витрат , щось запустите на купівлю авто на фірму але використовувати будете самі, можливо навіть замовите обіди... але все це не вільний вивід і менінгіт.
А вільно це ЄСВ+ПДФО+Військовий.
Тому просто порівняйте
Вклали в депо 10 млн ( щоб легше рахувати) отримали 1,5 млн з яких у Вас зняли 0,3
Чистими на руки 1,2..
Тепер ті самі яйця але в профіль
Хочете отримати 1,2 на руки чистими +23% ПДФО+Військовий+22% ЄСВ+20ПДВ=маєте заробити
1,2+23%+22%+20=2,1 млн
Отже на тих самих 10 млн+праця треба отримати 21% прибутку... так можна звичайно і 30% а можна й прогоріти.....
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Додано: Сер 24 чер, 2026 18:33
budivelnik написав:
ПС
чим поганий варіант
ЛАД живе в однокімнатній вартістю в 1+ млн грн
Звертається до органів соцопіки і просить дати йому субсидію розміром 10 000/місяць під заставу хати... І краще ніж зараз за 5000 - живе своїх 5-10-15 років за 15000.
Приходить час і його діти пробують отримати спадок -а там напис - отримаєте ПІСЛЯ сплати субсидій які надані були її власнику...
Хочете -вступайте у власність
на хочете - отримуйте від держави різницю між вартістю і тим що вже отримав ЛАД ( ясно що по заниженому коефіцієнту)
якщо ж йому виплатили більше ніж вона коштує - квартира переходить у власність Держави і виставляється в обмінний фонд або на продаж (обмінний-це ж хтось закладе трьохкімнатну в Києві, хтось хатинку під Полтавою....)
І дивишся, а з 11 млн пенсіонерів - 3-5 млн РІЗКО покращили своє життя БЕЗ навантаження на Бюджет.
Навіщо все так ускладнювати?
Можна продати хату і жити в орендованій, плюс мати відсотки з основної суми. Якщо на момент смерті гроші залишаться, спадкоємці щось отримають. Або ні.
"якщо ж йому виплатили більше ніж вона коштує" - це взагалі корупційна дира в бюджеті
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Додано: Сер 24 чер, 2026 18:38
Дюрі-бачі написав:budivelnik
бо Ви дивитесь на країну як на замкнену систему, де треба обов'язково від когось забрати, щоб комусь дати.
А треба дивитись як на відкриту систему із зовнішнім фінансуванням.
— Як ви стали мільйонером?
— Ми з дружиною приїхали до Америки з двома центами. На ці гроші ми купили два яблука і продали їх по чотири центи. На виручені вісім центів купили вісім яблук і продали їх дорожче.
— А далі?
— А далі померла моя тітка і залишила у спадок мільйон доларів!
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Додано: Сер 24 чер, 2026 18:44
sergey_sryvkin написав: moveton написав:
И не забыть на ОВГЗ всё это добавить. Там с поборами нынче предельно плохо.
А навіщо вам побори з ОВДП? Якщо держава, що платить 15% за ОВДП, хоче отримати 3% у вигляді податків, то хай розміщує ОВДП під 12% і не морочить людям голову.
Чи це був сарказм ?
Потому, что, кто не платит налогов с дохода, тот вор. Это не мне надо, а предлагавшему ввести налоги на что попало. А морочить голову - это вообще святое. Вон сейчас ещё круче: у военных мало того, что одной рукой платят, а другой рукой забирают НДФЛ, так третьей выплачивают компенсацию в размере взятого НДФЛ. Причём из фонда, который из военного НДФЛ и формируется. Но это уже не те деньги, которые были взяты в качестве налога у того, кому компенсируют - они миксер прошли. Зато все при деле. И справка о доходах у военных круче на размер той компенсации.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 18:47
Shaman написав:
10 сантехників - один професор завжди буде на користь пива, а не балету.
Щось ви наших професорів недооцінюєте
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Додано: Сер 24 чер, 2026 18:47
Hotab написав: sergey_sryvkin написав: tester3373 написав:
цю гру розпочав ти. тобі і доводити свої цифри.
а чи робити хід у відповідь - то вже моя справа.
Мсьє тестер клоун, так і запишемо...
Вважає себе розумним тролем. Насправді примітивний.
але флуду на кілька сторінок зробив
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Додано: Сер 24 чер, 2026 18:50
Shaman написав:
або навпаки - платити за те, що людина не піде на вибори... теж популісти пролітять
Це нереально
Якщо вже платити, то на користь себе любимих.. класичний гречко-підкуп
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Додано: Сер 24 чер, 2026 18:52
tester3373 написав:Hotab
так. тоді берем те що ти написав раніше
Hotab написав:
який крос до якої валюти . 1/0.8825=1.133
цифри це гарно але дай позначення до якого кросу ти це порахував
1. EUR/USD
2. USD/EUR
бо ти навіть банк перевершив - вирішив взагалі нічого не вказувати.
людина з фінансовою освітою не розуміє 1.133 це EUR/USD чи USD/EUR, якщо не вказали? а 45 це USD/UAH чи UAH/USD?
чи це фінансова освіта з напрямку назвіть 3 цифри з оборотної сторони картки?
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